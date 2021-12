Bijelo-plavi

Rujevici

Rijeke

zaostalu utakmicu

Nenad Bjelica

Žapera

Jugović, Lončar i Kleinheisler

vušić, Barišić, Barešić i Erce

Idemo na Rujevicu bez osam igrača, ali imamo širok i kvalitetan kadar, vjerujem da ćemo se znati suprotstaviti jednoj jako kvalitetnoj Rijeci i doći do pozitivnog rezultata. Imamo Nejašmića, Fiolića, Brleka, Pilja, Hiroša, Ndockyta… Dovoljno je igrača koji mogu nastupiti, sigurno ćemo se znati suprotstaviti i siguran sam da će svi igrači koji dobiju priliku pružiti svoj maksimum. To je ono što očekujem od njih

Napad protiv obrane

Ne želimo odstupiti od našeg načina igre. Svi znate kako Osijek igra otkad sam ja došao, tako ćemo se pokušati prezentirati i u Rijeci. Naravno da će se nešto pitati i domaćina koji ima najefikasniji, ali i najbolji napad. Murić, Vučkić, Drmić, Abass, Bušnja i Ampem su odlični igrači, to pokazuju na terenu. Efikasni su i nezgodni, ali odgovornom i discipliniranom igrom smo došli do pozicije koju imamo u hrvatskom nogometu i tako ćemo nastaviti. Sviđalo se to nekome ili ne.

Doprinos cijele momčadi

pozitivan rezultat

Malenicu

Nadamo se da ćemo ih ostaviti na nuli, za to će nam trebati dobar vratar, ali i igra cijele momčadi. Dobra igra svih 11 igrača koji budu na terenu je ključ uspjeha i toga da ne primimo pogodak. Ali ne idemo u Rijeku ne primiti pogodak već idemo pobijediti utakmicu. Vjerujem da ćemo od prve sekunde pokazati tu našu ambiciju i na kraju slaviti. Svjesni smo da igramo protiv jedne jake momčadi koju vodi sjajan trener, ali u svakoj utakmici imate priliku pa mislim da ćemo i mi doći do svoje.

Padovi koncentracije

Mile Škorić

Bilo je situacija u kojima nas je Malenica izvlačio, ali i nekih kada je bio nezaposlen. Kulenovićev pogodak je moja odgovornost, bilo je još nekih situacija kada se događao pad koncentracije zbog napornog ritma, ali sve u svemu i dalje imamo najbolju obranu i mislim da će u Rijeci to dobro izgledati.

Pokazati gard

Nadam se da je to ta utakmica u kojoj ćemo pokazati pobjednički gard. Nije lako igrati na Rujevici, ali već smo pokazali u Osijeku da se možemo nositi s njima pa ne vidim razloga da budemo zabrinuti. Dat ćemo sve od sebe i vjerujemo u pobjedu, ali da će biti tvrda utakmica i da će suparnik biti težak to apsolutno

u srijedu gostuju nagdje će protivodigrati14. kola. Poznate su već okolnosti zbog kojih je utakmica odgođena, korinavirus je u tom periodu iz kadra izbacio sve raspoložive vratare Osijeka, pritom i nekoliko igrača, ali to ne znači da ćeza derbi dvije vodeće momčadi HNL-a imati na raspolaganju kompletnu momčad. Jer osimkoji odrađuje crveni karton iz kup utakmice, akumulirane kartone u Velikoj Gorici su dobili, dok su od ranije izvan stroja Ig., istaknuo je Bjelica.Ogled na Rujevici bit će sudar najbolje obrane i najboljeg napada lige.Zau ovakvom derbiju, protiv kvalitetnog suparnika kakav je Rijeka, Bijelo-plavi će morati odigrati na najvišoj razni. Posebno se to odnosi na zadnju liniju i vrataraOptimističan je i kapetan Bijelo-plavih, novi klupski rekorder po broju nastupa u HNL-u.Škorić se nada i da Bijelo-plavi mogu prekinuti niz bez pobjede na Rujevici koji traje već četiri godine., poručio je Škorić.