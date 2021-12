Grad Osijek

svijetli posebnim sjajem

kilometri lampica

ukrašavaju grad

mira i povezanosti

blagdanskog raspoloženja

šalicu toplog napitka

novih naslova

miran i blagoslovljen Božić

uspješnu, knjigama bogatu 2022.

Snježni leopard

Sylvain Tesson

Hamnet / Maggie O'Farrell

Anđeo / Jachym Topol

Meksički roman strave / Silvia Moreno-Garcia

Debitant / Sergej Lebedev

Vojske / Evelio Rosero

U zemlji drugih / Leila Slimani

Nebeski svod / Olli Jalonen

Teorija čudnovatosti / Pavla Horakova

Na ledu / Allie Reynolds

Dimna zavjesa / Jorn Lier Horst i Thomas Enger

Pčelar iz Alepa / Christy Lefteri

Prijelom / Dani Atkins

Grob moje sestre / Robert Dugoni

Ne laži mi / Willow Rose

Njegova jedina supruga / Peace Adzo Medie

Putnici / John Marrs

Dok nas brak ne rastavi / Taylor Jenkins Reid

Najbolja zabava u životu / Claire Lombardo

Košnica / Gregg Olsen

Nagradno darivanje

Portal Osijek031.com & GISKO

"Bazen" / Libby Page

"Osijek031&GISKO poklanjaju knjigu "Bazen"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

ove nam godine, osim što, imaju za cilj u nama probuditi osjećajeususret nadolazećeg vrhunca. Nakon adventiranja naša je preporuka uzzauzeti udobnu poziciju u toplini doma i uživati u dobrom štivu. Izborje u nastavku, a mi vam uz posljednje ovogodišnje preporuke želimotegodinu.- Pustolov Sylvain Tesson imao je buran život i nerijetko se prepuštao opasnim pustolovinama. No dok se slomljena srca dugo oporavljao od teške nesreće, uvidio je kako je s vremenom sve nezadovoljniji životom. Odlazak u planine Tibeta, u potrazi za neuhvatljivim snježnim leopardom, ispostavio se kao učinkovit lijek.- Dvoje iznimnih ljudi. Ljubav koja ih spaja. Gubitak koji prijeti da ih uništi. Jednoga ljetnog dana 1596. u Stratfordu jedanaestogodišnju djevojčicu Judith iznenada obori jaka groznica. Hamnet, njezin brat blizanac, panično traga za pomoći. No nikoga nema kod kuće.- Radnja romana obuhvaća posljednje godine stare (komunizam) i prve godine nove ere (tranzicija). U potrazi za supstancom potrebnom za proizvodnju droge dotad neviđenog učinka, autor nas provodi mračnim hodnicima praškog podzemlja kojim gospodare narkotici i nasilje.- Nakon što je od rođakinje primila pismo sastavljeno u bunilu, Noemi Taboada kreće k njoj u Kuriju, izoliranu vilu u meksičkoj provinciji. Nije sigurna što će ondje pronaći…- U tajnom laboratoriju smještenom na udaljenom sovjetskom otoku profesor je Kaljitin, u dubinama mračnih tamnica iskopanih pod masivnim kupolama nekadašnjeg manastira, stvorio najvažniju kreaciju svoga života - Debitanta - kemijsko oružje.- Umirovljeni profesor i njegova supruga žive skromno u naizgled idiličnom kolumbijskom selu. Čini se da paru jedini problem predstavlja senzualna susjeda koja se u dvorištu sunča naga…- Usred Drugog svjetskog rata u malome francuskom mjestu uz Rajnu Mathilde kao i svi čeka oslobođenje. Ona je mlada djevojka željna ljubavi i života, a život joj se sasvim promijeni kada se zaljubi u osloboditelja vojnika francuske vojske, Marokanca Aminea.- Sedamnaesto je stoljeće, na obzoru se javljaju prve zrake prosvjetiteljstva, a na dalekom otoku usred Atlantika dječak Angus sanja veliki san: želi postati znanstvenik, istraživač neba i novih svjetova…- Ada Sabov mlada je znanstvenica koja radi u Zavodu za interdisciplinarne studije čovjeka, svojevrsnu češkom alanfordovskom institutu za kopanje ruda i gubljenje vremena…- Vikend-okupljanje petero starih prijatelja u francuskim Alpama pretvori se u borbu za život kad otkriju da im je netko namjerno blokirao sve načine bijega iz zabačenog hotela na vrhu planine prema kojem dolazi snježna oluja…- Na Silvestrovo Oslo potrese eksplozija bombe postavljene nedaleko od luke. Policija je uvjerena da je riječ o terorističkom činu i da bomba nije bila namijenjena ni jednoj od žrtava ponaosob…- Nuri je pčelar, a njegova supruga Afra slikarica. Žive životom običnih ljudi, okruženi obitelji i prijateljima, u prelijepom sirijskom gradu Alepu - dok se ne dogodi ono najgore…- Rachelin život je savršen. Zgodan dečko, sjajni prijatelji i mogućnost da za nekoliko tjedana pođe na studij znači da nikad nije bila sretnija. Ali u jednom otkucaju srca njezin svijet zauvijek se raspada…– Okrivljeni Edmund House osuđivani je silovatelj, ali Sarina sestra Tracy sumnja u valjanost presude, okrivljujući sebe za događaj zbog kojega je ostala bez obitelji. Stoga je život posvetila traganju za istinom...- Dvanaestogodišnja Sophie Williams, mlada uspješna sportašica, nije se vratila iz ljetnoga izviđačkog kampa. Tri mjeseca poslije, njezino tijelo pronađeno je u vreći za spavanje u najposjećenijem dijelu plaže...- Afi Tekple mlada je krojačica u Gani. Ona je pametna, lijepa i talentirana, no majka ju uvjeri da se uda za čovjeka kojeg ne poznaje kako bi ih izbavila iz teške situacije...- Autonomna vozila postala su standard čije se prednosti, posebice sigurnosne, uzimaju zdravo za gotovo. Sve dok osmero putnika jednog jutra ne sjedne u svoje vozilo bez vozača, a ono se samo od sebe zaključa. Nekoliko sekundi kasnije oglasi se tajanstveni glas i svakom od tih osmero putnika obznani da će, kad stignu na cilj, najvjerojatnije umrijeti...- Dirljiva priča o modernom braku, snazi obiteljskih odnosa i neobičnoj godini u kojoj jedna odvažna žena istražuje to dvoje.- Slojevita saga o nekoliko generacija čikaške obitelji Sorenson. U svom udobnom domu u predgrađu, David i Marilyn četiri desetljeća žive u bračnoj sreći i ljubavi. No, skladan roditeljski brak za njihove je četiri već odrasle kćeri nedostižan ideal.- Prevarantica ili glamurozna duhovna mentorica? Pod krinkom ljepote skrivaju se smrtonosne tajne. U području Pacifički sjeverozapad detektivka Lindsay Jackman istražuje ubojstvo mlade novinarke pronađene na dnu klisure…poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite