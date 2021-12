Pedeset i dvoje

Tekst i foto: Osijek.hr

njemačkih studenata kojima je ove jeseni počela nastava na studiju Medicine na njemačkom jeziku u Osijeku od danas će 30 posto povoljnije letjeti na relaciji između. Rezultat je to zajedničkih napora i suradnje, poručeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare.Nakon što je 15. studenog u samo 100 minuta obavljenna ovoj relaciji, iz Grada na Dravi, prema riječima osječkog gradonačelnika, stiže još dobrih vijesti.– rekao je gradonačelnik Radić.Ustrojavanjem studija medicine na njemačkom jeziku, osječki fakultet postao jekoji nudi takav program i treći u Europi izvan njemačkog govornog prostora, odmah iza Budimpešte i Pečuha, a čija će diploma biti priznata u čitavoj Europskoj uniji.Zahvalivši gradonačelniku na inicijativi, dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc.izjavio je kako je fakultetu potpora Grada, Županije i nadležnog ministarstva od iznimne važnosti.– kazao je dekan Mihaljević i zahvalio Croatia Airlinesu na prihvaćanju inicijative.– dodao je, direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa.Sukladno postojećem redu letenja,putnicima na liniji Osijek-München su na raspolaganju, ponedjeljkom i petkom. U Croatia Airlinesu vjeruju kako će ovu međunarodnu liniju prepoznati i mnogi drugi koji u Slavoniji žele otkriti prirodna, kulturna, eno - gastronomska i turistička bogatstva.