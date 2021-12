Saša Turković

14. prosinca 2021

kinu Urania

19:00 sati

Cijena ulaznica:

Ulaznice je potrebno unaprijed rezervirati:

Tko je Saša Turković?

[Nagradno darivanje]

2x2 ulaznice

stand up Saše Turkovića

Lajnap comedy predstavlja - BEST OF -koji će se održati. us početkom uPretprodaja - 50 knNa dan - 60 kn- 031 205 501 - Uprava (pon-pet od 9:00-17:00 sati)- 031 205 507 - Blagajna kina (svaki dan od 17:30:-21:30 sati)- inbox poruka Na Facebook Page Kino Urania & Kinematografi OsijekZa dolazak na predstavu potrebno je predočiti covid potvrdu u elektroničkom ili pisanom obliku ili negativan nalaz PCR testa ne stariji od 48 sati.Iako se uvijek šali na račun svojih godina kao najstariji član LAJNAP COMEDY kolektiva, fore naoko ozbiljnog poslovnog i obiteljskog čovjeka u finjak odijelu definitivno nisu zastarjele. Saša je komičar koji suvereno vlada pozornicom kao da se na njoj rodio, dok publici ne ostavlja vremena uzeti daha ni na tren opustiti mišiće od smijeha.Njegov bi humor najvjernije opisala kao britak, inteligentan i autentičan, a inspiraciju za svoje komične ispovijesti crpi iz bogatog (i dugog!!!) obiteljskog i poslovnog života (otac čak troje djece, a suprug tek jedne žene). Iako na prvu odaje dojam finog, zrelog gospodina iz susjedstva koji koliko je god moguće odolijeva psovkama i vulgarnostima omiljenima u stand up miljeu, kod ovog stand up komičara ipak neće ostati kratkih rukava niti oni koji vole zločkaste, sarkastične i crnohumorne fore.Sašini su nastupi ležerni, a opet dinamični; on vješto prelazi iz jedne teme u drugu ne zanemarujući ukus i teme kako mlađe publike, tako i one starije koja će se prepoznati i poistovjetiti s mnogim zgodama koje je Saša u životu proživio i kojima se sada s odmakom i sam grohotom smije (u sebi, naravno).Portal Osijek031 poklanjaza. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici