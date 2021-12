Od 2. do 4. siječnja 2021.

Algebrinim prostorima

Vukovarskoj 31

Osijeku

besplatni, trodnevni Play Labs bootcamp

osječke i slavonske srednjoškolce

najnovije tehnologije

Play Labs bootcamp

STEM metode

MIT-u

BayView Labs

najperspektivnije talente, startupove i investitore

poseban program

razigrane tehnologije

besplatno

ograničen

[Sponzorirani članak]

održat će se. Super je to prilika zada koristepoput nadopunjene (AR) i proširene stvarnosti (VR), 3D modeliranja i mnogih drugih, a kako bi razvili svoje poduzetničke ideje!vodit će stručni predavači koji koriste najnovijepoučavanja, a sam koncept inspiriran je sličnim programima koje provode startup inkubatori na(Massachusetts Institute of Technology) i. Slični programi u SAD privlačeu području naprednih tehnologija; od umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja (ML) pa do digitalnih valuta, proširene stvarnosti (AR) i sličnih tehnoloških tema.Algebrini stručnjaci izradili suza ovaj bootcamp tijekom kojeg će srednjoškolci dobiti dobar uvid u takozvane "" i mogućnosti koje one pružaju za razvoj poslovnih projekata. Idealno za sve srednjoškolce koji žele spojiti tehnologiju s poslovnim idejama, ali steći i nove prijatelje sličnih interesa.Uz to što je sudjelovanje, nije potrebno ni prethodno znanje o novim tehnologijama. Na Play Labs bootcamp mogu se prijaviti svi srednjoškolci zainteresirani za ove teme.Play Labs bootcamp održava se od 2. do 4. siječnja 2022. u Osijeku; u Algebrinim prostorijama na trećem katu u Vukovarskoj 31, a prijave se primaju na Algebra.hr Broj mjesta jepa organizatori preporučuju što raniju prijavu!Projekt Play Labs provodi se u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u Hrvatskoj i financiran je kroz „Public Affairs Zagreb – Small Grants Program“.