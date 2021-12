Vukovarskom ili Kašićevom ulicom

Tekst i foto: Osijek031.com

Svi koji su ovih dana prolazilimogli su svjedočiti kako su radovi napri kraju. Naime, ovoga tjedna Istarska je ulica u cijelosti, što znači da je najveći dio radova Podsjetimo , radovi su započeli u ljeto ove godine, a obuhvatili su potez odIstarske ulice između ulicei odvijali su se u. U prvoj fazi, koja je trajala tri mjeseca,je obavio obnovu kompletne podzemne infrastrukture, remont vodoopsrbne i kanalizacijske mreže, što je uključilo rekonstrukciju glavnog cjevovoda, zamjenu vodomjera i ostale radove, te rekonstrukciju svih pripadajućih kućnih priključaka.Potom je Grad započeo postavljanjekroz cjelovitu rekonstrukciju kolnika, pješačke staze, parkirnih mjesta i zelenih površina. Obnovljena i uređena Istarska ulica i dalje je, no parkirališta su napravljena s obje strane ulice što bi trebalo olakšati promet i spriječiti česta zagušenja prometa prouzrokovana parkiranjem na ulici. Postavljena je i, kao i zeleni otoci na kojima će uskoro biti posađene mladice.Radovi na rekonstrukciji ove prometne, ali devastirane ulice tako su dovršeni čakugovorenog roka koji je bio do kraja kalendarske godine. Ulicu još treba, no očekuje se kako će biti puštena u promet vrlo skoro. Uređenjem ovog dijela Istarske ulice podići će se komunalni standard u njoj te će njezini stanari nakon godina čekanja konačno dobiti uvjete primjerene urbanom životu u gradu.