Sve do, umožete igrati nagradnu igru– zajedno kroz blagdane doza shopping u Portanovi u kojoj se nagrade dijele bašUz predočenje računa od kupovine iz bilo koje trgovine ili uslužnog objekta iz Portanove, na Info pultu preuzmite. Sve što trebate potom napraviti je ispuniti kupon s vašim podacima i ubaciti ga u za to predviđenu kutiju. Već sljedeći dan će se izvući dobitnik koji je sudjelovao u nagradnoj igri prethodni dan… i tako 24 puta, odnosno 24 dana. Nagrade su spektakularne, a otkrivat će se svaki dan u 10:00 sati na Adventskom kalendaru na Info pultu Portanove, ali i na stranicama Glasa Slavonije, web stranici Portanove, Facebooku i Instagramu…A samo su tri dana ostala do velikog finala druge sezone 'priredbe u osječkojNakon što je polufinale sau prijenosu uživo pogledalo više od pola milijuna ljudi,sad je otišao korak dalje. Glavna borba večeri bit će ona između najboljeg hrvatskog poluteškašaprotiv opasnog Brazilca i bivšeg borca najjače svjetske organizacije UFC-a,! Na priredbi će se za naslov pobjednika poluteške kategorije 'Armagedona' boriti i mladi vinkovački borackoji je prošlog vikenda strašnim nokautom slavio nakon minute borbe u prvoj rundi protiv Poljaka. Tu je i mlada nadaiz Osijeka kao i njegov sugrađanin i već prekaljeni borac te čovjek koji je trenirao kod velikogCeremonijalnoodržati će se u trgovačkom centru Portanova u, s početkom u 19 sati.I ne zaboravite sudjelovati u nagradnoj igri jer će netko od vas, sa današnjim računom, osvojiti.Poklon iznenađenja u vrijednostiu Feriviju!Nekazapočne – vidimo se u Portanovi!P.S. Saznajemo da će Sveti Nikola biti u Portanovi u nedjelju 5. prosinca 2021., i ponedjeljak 6. prosinca 2021. od 17 do 19 sati.