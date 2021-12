Ivan Radić

Josip Ergović

dizalicu

1974.

pretovar

izmještanje

dovršen

KBC-a Osijek

spomenik industrijske baštine

vidikovac

nova atrakcija

atraktivno izgledati

otkupio nekoliko parcela

šetnica i biciklistička staza

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji gradonačelnik Osijekai član uprave Nexe grupe iz Našicarazmijenili su darovne ugovore kojima je našička grupa Osijeku predala u vlasništvou Luci Tranzit.Riječ je o 25-metarskoj dizalici koja je bila u funkciji u luci još odgodine, a služila je zarasutih tereta. Koristila se do prije pet godina, kada je Luka Tranzit započela svojena novu lokaciju u Nemetinu, a njezinom predajom u vlasništvo gradu taj proces izmještanja jeDizalica će biti smještena uz rijeku Dravu, neposredno ispod, a u budućnosti će služiti kao, ali i kao. Kako je istaknuo gradonačelnik, grad će uložiti sredstva da se dizalica uredi i osigura kako bi mogla primati posjetitelje te tako postatiuz Dravu.Dizalica – budući vidikovac – posebno ćenakon što se dovrši spoj šetnice do Donjeg grada, na čemu Hrvatske vode vrijedno rade i za sada radovi teku prema planu. Gradonačelnik je najavio i kako je graduz Dravu na području Retfale, jer završetkom povezivanja Gornjeg i Donjeg gradaće se produžiti do Retfale i dalje do Višnjevca.