23-godišnjak.

ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole

dva puta

prije stjecanja prava na upravljanje

uhićen

20 000 kuna

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U 20,15 sati, u Josipovcu, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoKontrolom vozača i vozila utvrđeno je da je vozač upravljao za vrijeme dok mu je Rješenjem određeno dana rok od dvije godine, a zbog ranije počinjenih prekršaja to jest prije stjecanja prava na upravljanje vozilom.Od 2019. godine 23-godišnji vozač jepravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilimate je sukladno Prekršajnom zakonui privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao, do donošenja odluke o prekršaju.Za počinjeni prekršaj predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu doi zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci. - izvijestili su iz policije.