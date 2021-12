Izazovi ranog roditeljstva - podrška liječnika

Drago mi je što ćemo imati priliku kroz ovaj projekt predstaviti naš program vježbanja za najmlađe u dobi od godinu i pol do tri godine starosti. Treninzi su izuzetno zanimljivi i koncipirani na način da kroz različite igrice i vježbice potaknu najmlađe na razvoj motorike, fleksibilnosti i koordinacije. Prošla radionica bila je odlična, roditelji su bili izuzetno zadovoljni te su prepoznali brojne prednosti poput, primjerice, emocionalne povezanosti s djetetom i znanje stečeno vezano uz vježbice za njihove najmlađe

Daniel Zečević

Radionice će se održati u subotu, 11. prosinca 2021. godine (Sokol Centar Osijek) i to u sljedećim terminima:

Nakon uspješno održane online radionica "" kroz koju suimali priliku više čuti o temamatijekom ranog roditeljstva uključujući i teme dojenja, baby-wearinga, co-sleepinga, ranog motoričkog i psihološkog razvoja, projekt „Zdrav roditelj – zdravo dijete“, koji provodi Gimnastičko društvo Osijek – Žito sve do kolovoza 2022. godine, ovog vikenda organizira drugu po redu gimnastičku radionicu za najmlađe.Zahvaljujući podršci, idućeg vikenda u dvorani(adresa: Kralja Zvonimira 5, Osijek) bit će organiziraneza roditelje i djecu u dobi od 18 do 36 mjeseci starosti.Cilj ovih radionica je da djeca u sigurnom okruženju, pod nadzorom trenera i uz pomoć roditelja učine prve gimnastičke korake, a sudjelujući u programu, roditelji i djeca imaju priliku ostvariti dublju emotivnu povezanost te se u djeci izgrađuje i potiče razvoj samopouzdanja i vjere u vlastite sposobnosti.“, istaknuo je, trener GD Osijek – Žita.- 15.00 – 15.45h- 15.45 – 16.30h- 16.30 – 17.15h- 17.30 – 18.15h- 18.15 – 19.00hBroj mjesta po terminima jezato pozivamo sve zainteresirane roditelje da se čim ranije prijave za sudjelovanje.: sudjelovati mogu svi koji do sada nisu sudjelovali u besplatnim gimnastičkim radionicama u sklopu projekta „Zdrav roditelj – zdravo dijete“Prijava se vrši online putem poveznice:Prijave na buduće aktivnosti moguće je napraviti kontaktom na brojProjekt "Zdrav roditelj - zdravo dijete" ima za cilj sadašnjim i budućim roditeljima djece do 3 godine starosti osigurati podršku u razvoju roditeljskih kompetencija kroz sudjelovanje u nizu radionica i sportskih druženja roditelja i djece. Navedeni projekt provodi Gimnastičko društvo Osijek - Žito uz podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade do kolovoza 2022. godine kroz Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.