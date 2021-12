Ivan Radić

Tekst i foto: Osijek.hr

Osječki gradonačelniknajbolje je ocijenjen među svojim sugrađanima u odnosu na gradonačelnike, prenosi Dnevnik Nove TV prema istraživanjuKada se građane sva 4 grada pita hoće li do kraja mandata njihov gradonačelnik, najveći optimisti su Osječani. Njihsmatra da će se grad promijeniti, slijede Riječani i njih 59 posto očekuje promjene, promjene očekuje i većina Splićana, njih 58 posto. U Zagrebu promjene na bolje očekuje 58 posto ispitanika.Novi gradonačelnik Osijeka nakon šest mjeseci može biti. Iako 50 posto građana smatra da je sve isto, tu je i njihkoji misle da je bolje. U drugim gradovima to je oko 20 posto. Da je lošije misli 8 posto, a ne zna 4 posto.I u odnosu na očekivanja gradonačelnik dobro prolazi.Osječana rad gradonačelnika ocjenjuje u skladu sa svojim očekivanjima. Da je bolji misli 20 posto, a 12 posto smatra da je lošiji. Ne zna 9 posto.Da je bolje malo više misle oni s, da je lošije malo više, a da je isto generacija od 41 do 60 godina.Radić prolazi bolje i kada ga se uspoređuje s prethodnikom. Da je je bolji misliOsječana, da je isti smatra, a da je lošiji njih. Ne znaDa je bolji misle malo više žene, da je isti misli generacija od 40 do 60 godina, a da je lošiji misle stariji.Kada bi se ocjenjivali školskim ocjenama, Radić dobiva ocjenu četiri, a ostala trojica gradonačelnika stabilne trojke.Kako su građani Zagreba, Splita i Rijeke ocijenili svoje gradonačelnike može se pogledati na portalu Dnevnika Nove TV.