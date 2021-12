[13.12.2021.]

besplatna

održat će se uu vremenuU sklopu zimskog izdanja festivala biti će prilike zasvih usmjerenja. Na ReArtovom sada već tradicionalnom kreativnom sajmu izlagati će prekopredstavljajućiGrada Osijeka kao i mnogo šire u regiji. Na kreativnom sajmu možete pogledati ili kupitikoji su ručno izrađeni te odišu originalnosti i inovativnosti u svojim radovima. Tako možete pronaći i "diy" poklon za sebe ili dragu osobu, kao i razne umjetnine slike, crteži, ilustracije, grafike ili fotografije. ReArt okuplja spektar različitosti kulturne industrije stoga možete pronaći i proizvode produkt i modnog dizajna, dekor i suvenire, igračke ili registriranu biljnu kozmetiku. Prepoznatljivost je u brandovima koje ćete moći upoznati kao i ljude koji stoje iza kvalitete svoga branda.Cilj ReArta je predstaviti publici male kreativne industrije, osvijestiti "uradi sam" kulturu te podržati lokalnu scenu usmjeravajući na umjetnost i kreativnost!- KREATIVNI SAJAM sa 22 izlagača/umjetnika- “Božićno oslikavanje lica”, Marija Petrušić- “Zimske priče uz pjesmu i ukulele”, Romana Bisaga- radionica “Pronađi svoj ritam”, Suzana Žuljević i asistentica Iva Rudež, Ps Shine- predstavljanje “Svijeće”, udruga Breza- radionica “Ples s rekvizitom”, Mira Sekereš i asistentica Viktorija Sekereš, Ps Shine- radionica ”Lončarsko kolo”, Ivana Lončarić- predstavljanje “Gramofonske ploče”, Udruga volim gramofonske ploče- “Božićno oslikavanje lica”, Marija Petrušić- radionica ”Lončarsko kolo”, Ivana Lončarić- radionica “Vinyl record recycling”, Tamara Majer 1- ZATVARANJE KREATIVNOG SAJMA ReArt džemper party u suradnji sa organizacijom Slamanje, Izložba Tin Ringsmuth i Ivana Lončarić uz svirku Čuvarkuća i Svemirko u duruzi Slama, ul. Kamila Firingera 3, Osijek.Uz ReArtov popratni program biti će iuz prikaz nastanka određenih kreativnih radova kao i vizualni ambijent, izložbe, glazba i večernji već tradicionalni "" koji će se održati na lokacijiNapominjemo kako za ulazak u Kulturni centar Osijek, ujedno i ReArt festval- zimsko izdanje potrebno je imatiza sve odrasle osim za djecu i mlade do 16 godina!Organizacija ReARt festivala je Udruga za umjetnost i stvaralaštvo REART sa Kulturnim centrom Osijek.otvara natječaj za sudjelovanje, izlaganje i/ili prodaju umjetničkih i kreativnih radova zaReArt se planira održati u manjem izdanju festivala,godine uukoliko to epidemiološka situacija bude dopuštala. U suprotnom, ReArt festival će se održati u, ovisno o mogućnostima. Na natječaj se mogu prijaviti svi umjetnici ili grupe umjetnika koji žele predstaviti svoj rad, kao i svi kreativci ili grupe kreativaca, udruge, obrtnici ili mali poduzetnici koji izrađuju svoje predmete ručno, sa što manje upotrebe strojne obrade. Tražimo originalnost, neobičnost ili inovativnost u radu kao i kvalitetu samog rada koji stvara određeni identitet ili brand. Bitno je predstaviti se kvalitetnim fotografijama kao i opisom samih radova/brenda koji prilažete. Cilj ReArta je predstaviti publici male kreativne industrije grada Osijeka kao i šire, osvijestiti “Uradi sam” kulturu, poticati umjetnike i kreativce, publici poručiti “Misli globalno-kupuj lokalno” i uz popratni sadržaj usmjeriti ljude na umjetnost i kreativnost.: slike, crteži, ilustracije, grafike, fotografije itd. Dizajn (produkt, modni), re-dizajn, suveniri ili od predmeta opće uporabe igračke i biljna kozmetika. Na natječaj se mogu prijaviti slikovnice i stripovi tiskani u maloj nakladi.Potrebno je ispuniti „“ i uz prijavnicu koju se šalje na e-mail, treba priložiti i minimalno 3 fotografije sa primjerima proizvoda koji se planiraju izlagati. Fotografije predstavljaju vas i vaš proizvod stoga preporučamo da ih šaljete u što kvalitetnijem formatu (molim nemojte stvaljati na drive ili word dokument nego isključivo u .jpg formatu u “prilog” e-maila).Mole vas da sve prijave pošaljete na e-mail:sa naznakom „“ najkasnije do 4. prosinca 2021. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.Sve prijave prolaze stručno žiriranje, nakon kojeg će autori i grupe autora elektronskim putem biti obavješteni o rezultatima natječaja. Prijava na natječaj je. Svi odabrani izlagači ispunjenom prijavnicom i potpisom prihvaćaju pravila i izlagačke uvjete ReArt festivala u zimskom izdanju.Za sva pitanja obratite se e-mailom:Prijavnica: