20. Festival izviđačkih pjesama Osijek

Moj Osijek pun je sunca

IK Javor Osijek

Nastupile su sljedeće udruge s izviđačkim pjesmama (neki stvarno, neki virtualno):

U krugu i srcu oko našeg Osijeka

Antunovac, Ivanovac, Markušcu, Ernestinovo

Tvrđavici

Baranje

Luka Bujak

Jadranka Kokolari – Jaca

Najava

održan je od 27. do 28. studenog 2021. (najbliži vikend uoči Dana Grada Osijeka, 2.12.). Iako je zbog epidemioloških mjera ovaj naš jubilarni FIPO bio ograničen na max 50 sudionika, iako je bio kombinacija "" i "" pjesama, možemo biti zadovoljni jer nismo prekinuli jedinstveni festival i dugu tradiciju obilježavanja DANA GRADA OSIJEKA izviđačkom pjesmom. Na FIPO Festu nije bilo gledatelja, samo mali broj izviđača koji su pripremili nastup. Dio izviđačkih udruga je poslao video zapise pjesama. Posebno smo ponosni jer smo putem live prijenosa osigurali mogućnost svima koji su željeli da nasi tako budu virtualni sudionici i gledatelji.Svečano otvaranje ukupne manifestacije bilo je organizirano na novom trgu u Tvrđi u zvuke državne Himne i najljepše pjesme "". Nakon otvaranja predstavnici udruga sudjelovali su na SUSRETU 20 gdje smo se prisjetili svih 20 godina radanakon ponovnog osnutka. Ostali sudionici su iskoristili lijepi i sunčani jesenski dan i prošetali se od Tvrđe do centra Grada i tako upoznali dio našeg predivnog Grada Na Dravi.JA ZNAM SVOJ CILJ SVI -U SALIHIMNA IK JAVORA -LOVRO ZELIĆVODNIK BAĆA -PATROLA ŠMEKERI, IK JAVORROCK BARAMBA -TUS TUR VELIKA GORICAMARIOV IZBOR - OIP ULJANIK; PULAGRAHOŽDERAC -US SVETI JURAJ BJELOVARMIRNO JE MORE -PATROLA SOVICE IZ IK JAVORIZABERI IZVIĐAČ BITI -FATIMA MALIKŠTO SE ONO TAMO BIJELI - OI POŽEGA IZ POŽEGEMIROZOV OSJEČKIH PORJEČANA -UI SLAVONSKI HRAST JATO ŽAPCIU ALELE -UI SLAVONSKI HRAST JATO ZLATNI PINGVINISretan Ti Rođendan - LOVRO i SVI PRISUTNIŠTO SE ONO TAMO BIJELI -PATROLA RAKUNI IZ IK JAVORNAVIJANJE UZ NOGOMET - UKI JARMINA + FRANCUSKI IZVIĐAČISAVRŠEN SVIJET - LADA JURIĆMOSTOVI PRIJATELJSTVA - DRUŽINA LIPA IK JAVORIZVIĐAČKA - OI PLAMEN BANOVIĆIKAD BI SVI - JATO KOMARCI IK JAVORDO-RE-MI - JATO OSJEČKI DUPINI, IK JAVORKAPIJA - LANA i HURANRASCVALA SE GRANA JORGOVANA -DRUŽINA MRAVI , IK JAVORO NA PLANINI - OI NB ĐEBO IZ ZAGREBAGDJE DOD DA KRENULI - DRUŽINA JAGODA ZAJEDNOSMOKY - DRUŽINA JAGODA ZAJEDNOMOJOJ PLANETI - OI DR.SC. MLADEN STOJANOVIĆ, PRIJEDORIZVIĐAČKA PRIČA - DRUŽINA MRAVI , IK JAVORHIMNA FIPO FESTA -SVI U SALISvi koji su došli u Osijek sudjelovali su i u humanitarnoj akciji "BOJICE ZA OSJEČKE VRTIĆE", koje će predstavnici osječkih javorovaca predati na korištenje u vrtiće Grada Osijeka. Hvala svima.Napisana je i jedna nova kratka priča o osječkim javorovcima, koja će biti jednog dana objavljenja u Zbirci kratkih priča kada skupimo 20 izviđačkih priča o osječkim javorovcima.Drugog dana FIPO Festa tradicionalno se organizira izlet koji je ove godine nosio naziv "".Cilj izleta je bio pokazati ljepotu zajedništva svih ljudi koji žive u našem okruženju, pa samo malo krenuli prema jugu u, zatim smo se vratili prema sjeveru na lijevu obali Drave u, te se uputili u mjesta naše(Uglješ, Vardarac i Bilje. Završetak izleta i službeno zatvaranje 20. FIPO Festa organizirano je u obiteljskom gospodarstvu ORLOV PUT.I eto, iza nas je 20. jubilarni FIPO Fest. Za kraj vam možemo reći da smo već prije završetka ovogodišnjeg festivala , započeli razgovor i pripremu 21.FIPO Festu u 2022. godini.Načelnik i operativni voditelj 20FIPO Festa bio je, koji je ujedno i rođendan proslavio na Festivalu, o predsjednica organizacijskog odbora bila je, koja je ujedno i predsjednica već 20 godina IK Javor.Više od 15 volontera pomoglo je organizaciju 20. FIPO Festa koji se održao u predivnom novom osječkom mjestu kulture i mladih HI Hostelu Stara PekaraZahvaljujemo svima koji su na bilo koji način sudjelovali i dali svoj doprinos.