Dječji kreativni centar DOKKICA

Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Odbor za nagradu za promicanje prava djeteta Hrvatskog sabora

Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Konvencije o pravima djeteta

Ines Novak, Ivani Lukić, Nevenki Marijanović, Andrei Žulj Jurišić i Doroteji Blagus

Margareta Mađerić

Velika nam je čast primiti ovu prestižnu Nagradu koja predstavlja veliko ostvarenje i priznanje za trud koji ulažemo za dobrobit djece Osijeka, Osječko-baranjske županije, Slavonije i Hrvatske. Našim sloganom "Za djecu, s djecom, zbog djece" želimo potaknuti sve čiji je rad i djelovanje vezano uz djecu, na bolje razumijevanje i poštivanje dječjih prava, posebno participativnih prava...

Ines Novak

dobitnik je. O tome je odlučionakon provedenog Natječaja za dodjelu »Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanjasvake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece i to godišnju nagradu i nagradu za životno djelo. Godišnja nagrada, u obliku povelje i u novcu, dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to: za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike danas je Nagradu za promicanje prava djetetadodijelila državna tajnica",, predsjednica DOKKICE.