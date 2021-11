Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

I ove godineobjavio jekoje nisu oštećene u potresu.Priprema prijava građana za energetsku obnovu obiteljskih kuća započinje, a odpočinje. Za obnovu je osigurano ukupnokojim novcem će se sufinancirati troškovi obnove zaPostupak prijave bit će podijeljen na. U prvoj fazi, koja će trajati od 30. studenog od 10 sati do 6. prosinca u 12 sati, građani će u sustavumoći unositi podatke, mijenjati ih, dopunjavati i učitavati potrebnu dokumentaciju. Kako bi se osigurala stabilnost sustava, 6. prosinca od 12 sati onza daljnje unošenje izmjena ni učitavanje dokumenata.Od 7. prosinca, s početkom od 10 sati, građani će moći podnijeti svoje prijave logiranjem u sustav ePrijave, bez dodatnih izmjena unesenih podataka ili učitavanja dokumentacije. Takav postupak smanjit će mogućnostte osigurati optimalne uvjete za dovršetak započetih prijava., poručuju iz Fonda.- A1 - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 60% sufinanciranja;- A2 - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora - sufinancira se s do 60% sufinanciranja;- A3 - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sufinancira se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.Više informacija o prijavi na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća može se pronaći na stranici Fonda