Luka je izniman mladi dečko koji se ističe svojom dobrotom i uzornim ponašanjem te trudom i zalaganjem na utakmicama. Takav entuzijazam, volja i trud su kod njega rezultirali velikim napretkom u rukometnoj igri. Izuzetno smo sretni i ponosni zbog poziva u Hrvatsku rukometnu reprezentaciju gluhih i želimo Luki puno sreće i uspjeha! Ova je vijest učinila ponosnim sve članove i simpatizere kluba

Rukometom se bavim oko godinu dana, a u RK Tenja sam od ljetos. Došao sam k vama jer nisam imao gdje trenirati i igrati. Većinom su me odbili jer sam gluh, a neki se nisu ni javili… Neki su rekli da imam puno godina i da je prekasno za mene, ali vi iz RK Tenja niste! Vi ste mene primili kao siroče i pretvorili me u bolje… Niste mi okrenuli leđa, nego ste mi pružili priliku! Bez vas i bez trenera Denisa Kasuna ne bih uspio na tu razinu otići… Ja se osjećam fantastično kad igram s vama i osjećam se jako veselo jer imam takvu ekipu i klub! I zato, ne mislim odići nigdje, već ostati s vama, jer nigdje dalje neću naći vas! Poput obitelji ste mi, a to se rijetko nađe!

Tekst i foto: RK Tenja

, igrač, primio je pozivnicu zaLuka Ištvanfi rođen je u Osijeku , živi u Bilju, i član je Rukometnog kluba Tenja od kolovoza ove godine. Igra na poziciji. Njegova upornost i trud ponajbolje su vidljivi kroz činjenicu što tri do četiri puta tjedno putuje čak četrdeset kilometara kako bi trenirao i napredovao!“ ponosno je rekla, predsjednica RK Tenja.Luka je vijest o izboru u Hrvatsku rukometnu reprezentaciju gluhih komentiraoposlanom Upravi RK Tenja, a koju uz njegovu dozvolu prenosimo u cijelosti:“ poručio je reprezentativacHrvatska rukometna reprezentacija gluhih. Zlatnim su se odličjem okitili po treći uzastopni put u lipnju ove godine, pobijedivši u finalu ekipu Rusije. Naš Luka Ištvanfi zasigurno će biti odlično pojačanje ovoj zlatnoj ekipi!