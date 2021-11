sezona klizanja

osječkom Sokolu

najveće klizalište u regiji

ponedjeljak, 29. studenog 2021.

nije stajanje nego kretnja

osječko klizalište

ledenoj bajci Klizališta Sokol

1.500 kvadrata

ponedjeljak – petak

subota – nedjelja

20,00 kuna

15,00 kuna

pingvina

25,00 HRK

Nije stajanje, nego kretnja – nije mjesto nego šetnja

Tekst: Sokol centar

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Krajem studenog i početkom prosinca tradicionalno započinjena, a svoja vrata uskoro će otvoriti i– ono na osječkom Sokolu i to ugodine!Advent, i nije mjesto nego šetnja, ključna je poruka i ovogodišnjeg Adventa u Osijeku i njegovih organizatora Grada Osijeka i Osječko – baranjske županije – adventiranje zamišljeno kao kretanje po blagdanski ukrašenim lokacijama oživjelo je prošle godine Osijek, pokazalo karakter i duh Osječana i oživjelo sjećanja na neka druga vremena, kada su svakodnevna šetnja i pune ulice bile glavni motivi dobre zabave u Osijeku za sve generacije.Jedna od ključnih lokacija ovogodišnjeg osječkog Adventa svakako je ikoje će u ponedjeljak otvoriti svoja vrata i pružiti uživanje u. Savršena bijela ledena ploha, na kojoj zadnjih godina podjednako uživaju i djeca i odrasli, udobne klizaljke, glazba, lampice i okrjepa očekuju sve one željne blagdanskog ugođaja.Važno je naglasiti kako je naledene površine dozvoljeno maksimalno 100 klizača po smjeni, a blagajna se otvara 30 minuta prije početka prve smjene u danu.Smjene rada na klizalištu u studenom i prosincu bit će organizirane prema sljedećem rasporedu:: 12.40 – 13.40; 14.20 – 15.20; 16.00 – 17.00; 17.40 – 18.40; 19.20 – 20.20 i 21.00 – 22.00 sati: 09.20 – 10.20; 11.00 – 12:00; 12.40 – 13.40; 14.20 – 15.20; 16.00 – 17.00; 17.40 – 18.40; 19.20 – 20.20 i 21.00 – 22.00 satiCijena ulaznice iznosit će, aplaća se najam klizaljki (ukoliko klizači nemaju svoje). Za najmlađe klizače na raspolaganju je pomoć u obliku „“ po cijeni najma od, a građani koji imaju svoje klizaljke iste mogu donijeti na oštrenje (usluga oštrenja naplaćuje se po cijeni od 30,00 HRK).U duhu krovnog slogana i ovogodišnjeg Adventiranja „“, i ove godine ćemo se ne samo šetati nego i klizati i uživati u Adventu otvorenog srca, krećući se čarobnim lokacijama od glavnog trga, preko Sokola sve do Tvrđe.