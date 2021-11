Živim život bez nasilja

Jučer 25. studenog 2021. godine, u sklopu nacionalnog preventivnog projekta „“ policijski službeniciobilježili suPutem lokalnih radio postaja građanima Osječko-baranjske županije prenesena je informacija oi skrenuta pozornost na potrebu zaopćenito, a posebice. Osim toga, policijski službenici održali suu školama na području Osječko-baranjske županije.Nasilje u obitelji nema svojui prisutno je u svim socijalnim skupinama. Koliko god se žrtvi, osobi koja trpi nasilje, situacija čini bezizlaznom, postoje mogućnosti izbora i promjene. Upravo je to jedan od značajnijih razloga provedbe projekta koji ukazuje na pravo na život bez nasilja, promoviranje kulture nenasilja i međusobnog poštivanja. Žene i djeca najčešće su žrtve nasilja, posebno kada govorimo o nasilju u obitelji. Pojedina istraživanja pokazuju kako žene trpe nasilje i po 10 do 15 godina, prije nego što konačno odluče potražiti pomoć. Žrtve nasilja, ali i nasilnici dolaze iz svih dobnih, obrazovnih i socijalnih skupina, a načini izvršenja nasilja su od blažih oblikazlostavljanja do najtežih oblika ubojstava.Kako bi se to promijenilo, Policijska uprava osječko-baranjska provodi brojne aktivnosti po nacionalnom preventivnom projektu pod nazivom „“, u kojemu mlade ljude u osnovnim i srednjim školama, ali i njihove roditelje, na području cijele županije učimo prepoznati nasilje i kako reagirati na nasilje.Preventivna djelovanja policije nastaviti će se i ubuduće s ciljem postizanja što boljeg i pozitivnijeg općeg stanja sigurnosti, ukazivanjem na moguće načine samozaštitnog ponašanja i traženja pomoći kao i s ciljem smanjenja potrebe za represivnim djelovanjem policije. - izvijestili su iz policije.