Dobro smo radili ovaj tjedan, sretni smo što se vraćamo u Gradski vrt i nadamo se da će nam naši navijači doći pomoći na putu do pobjede, rekao je strateg Bijelo-plavih u najavi ogleda protiv Lokomotive i osvrnuo se na priče oko pritiska zbog pozicije na ljestvici.



Mi smo fokusirani isključivo na prvu sljedeću utakmicu. Situacija na ljestvici je trenutna, puno puta smo istaknuli da se moramo fokusirati na rad i svakodnevno na treningu težiti da budemo bolji. Ovaj period u kojem smo u dobrom nizu je pokazao da su druge momčadi superiornije od nas tako da je apsolutno opravdano isticanje i Dinama i Rijeke i Hajduka kao veće favorite za osvajanje naslova prvaka. Mi smo tu da im pomrsimo račune, da u svakoj utakmici pružimo svoj maksimum, a onda ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti.

Pritisak od prve minute

Poštujem te natpise, svatko ima pravo na svoje mišljenje i percepciju naše igre, to mi ne možemo promijeniti. Onaj koji je gledao samo utakmicu s Dinamom ima svoj zaključak na igru, onaj tko je gledao druge utakmice Osijeka je vidio da je jedna od rijetkih momčadi u HNL-u koja od prve do zadnje minute vrši visoki pritisak na suparničku obranu. U ovoj utakmici smo bili inferiorni, suparnik je bio sjajan jer nam nije dao da izađemo sa svoje polovice, a unatoč tome imali smo tri prilike, aktivan rezultat do 80. minute i bili blizu pobjede. Poštujemo mišljenje svakoga jer svatko to može vidjeti i komentirati na svoj način.

Mladi i poletni Lokosi

Lokomotiva je mlada momčad koja igra poletno. Prošle sezone su prošli svoju golgotu, a sada pokazuju da im je ta godina poslužila kao godina učenja. U puno utakmica su igrali sjajan nogomet, puno je sjajnih pojedinaca poput Kačavende, Nevistića, Santinija, Cokaja ili Marića. Mladi su, ne boje se igrati pa su neopterećeni i to je najveća opasnost te momčadi. Vidjet ćemo kako će se postaviti i hoće li nešto promijeniti, često igraju u sličnom sustavu. Očekujem da moja momčad da svoj maksimum i da neutraliziramo sve kvalitete kojih Lokomotiva ima jako puno.

Nadamo se bodovima

Darko Nejašmić

Igramo protiv Lokomotive protiv koje tri boda vrijede kao i protiv svake druge momčadi. Spremni smo i nadam se da ćemo osvojiti sva tri boda, istaknuo je veznjak Bijelo-plavih.

U Osijeku se osjećam kao da sam tu već nekoliko godina a ne nekoliko mjeseci. Suigrači i stožer su me sjajno prihvatili i ovdje se osjećam kao da sam kući. Igrački mislim da imam još dosta mjesta za napredak, a dobre igre su zasluga cijele momčadi. Ovdje ne igra pojedinac, već svi zajedno radimo za isti cilj.

