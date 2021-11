realizacija projekta zamjene spojnog vrelovoda od Termoelektrane toplane Osijek do toplane Pogona Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

U Osijeku je započelakojim će segubitci toplinske i potrošnja električne energije te omogućiti daljnje širenje mreže u Osijeku.To je istaknuto na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj su govorili gradonačelnik Osijeka, zamjenik osječko-baranjskog županate predsjednik uprave HEP-aVrijednost projekta je, od čegadolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će ostatak osigurati. Radovi obuhvaćaju zamjenu 4,4 kilometra postojećeg spojnog vrelovoda promjera 550 milimetara novim vrelovodom promjera 800 milimetara, a očekuje se da će trajati do kolovoza 2023.Frane Barbarić je istaknuo kako je ova investicija dio velikog investicionog zamaha HEP-a u gradu Osijeku od okogdje se radi okoji se mijenjaju kako bi se zadovoljile sve potrebe stanovnika Osijeka vezano za grijanje i toplinsku energiju.Gradonačelnik Radić je istaknuo kako je zamjena spojnog vrelovoda od Termoelektrane toplane Osijek do Toplane Pogona Osijek jedan od šest strateških projekata unutarkoji zajedno vrijede okote značajno podižu komunalni standard i kvalitetu života građana. Realizacijom ove investicije građani i gospodarski subjekti Osijeka dobit će pouzdan i energetski učinkovit toplinski sustav u Osijeku, kao i mogućnost njegovog daljnjeg razvoja, uz još čišći i zdraviji okoliš.Radić je dodao i kako je ovaj projekt tek jedan u nizukoji se trenutačno provode na području grada Osijeka, ukupne vrijednosti preko milijardu kuna, a u pripremi su i novi koji premašuju dvije milijarde, čime Osijek jasno potvrđuje svoju ulogu kao pokretača urbanog i gospodarskog razvoja ove regije.Inače, postojeći spojni vrelovod od TE-TO Osijek do Toplane Pogona Osijek položen je, a zbog njegove dotrajalosti smanjene su sigurnost i pouzdanost opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom te mogućnost daljnjeg razvoja vrelovodne mreže.