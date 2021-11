nema mjesta strahu i nesigurnosti

U vožnji, a te dvije mane, vjerovali ili ne, jako je. Jedino što vam treba suMnogi budući vozači u svakuulaze s dozom. Najveći strah pak proizlazi izjer često čuju komentare svojih kolega koji već ranije imaju neko znanje o vožnji ili automobilima prije samog ulaska u autoškolu, no to ne treba biti tako. Autoškola je tu da vas nauči sve, od prvog do zadnjeg slovaNaime,stručni je voditelj autoškole, predavač prometnih propisa i instruktor vožnje, aje instruktor vožnje A i B kategorije. Oviprijatelji s dugogodišnjim iskustvom stoje izaKažu kako je zaprije svega važnapa se oni trude svojim kandidatima pristupiti prijateljski, smireno i individualno, a to se pokazalo kao najbolja metoda. Taj adut inspirirao ih je i za samo ime ''.Kažu da je prije stjecanja novih znanja i vještina prirodno osjećati znatiželju i uzbuđenje, ali i strah i nesigurnost. Često si postavljamo pitanja:Kako bi Igor i Tihomirsve buduće vozače, odlučili su s njima podijeliti ikoje redovno daju svojim kandidatima u Autoškoli Blue:1. Nemaš pojma kako se otvara hauba ili što stisnuti kako bi se uključio pokazivač smjera, ili se pitaš što označava prometni znak obrnutog trokuta?Pri upisu u autoškolu ne morate ništa prethodno znati o prometnim pravilima i propisima kao ni o vožnji, a kamoli o anatomiji automobila. Slušajte! Pitajte! Budite znatiželjni! Ni jedno pitanje nije glupo, dosadno ili suvišno već poželjno.2. Obuka u vozilu može biti zbunjujuća za buduće vozače, osobito ako se krećete širokim prometnicama, a sa svake strane imate po nekoliko drugih vozila.Učenje je individualan proces i nije isti za svakoga. Netko uči u pokretu, nekome je potrebna mentalna vizualizacija. Ponesite bilježnicu i olovku ili koristite aplikaciju kako bi si olakšali faze teorijskog i praktičnog učenja. Kada je riječ o učenju, samo treba pronaći način koji vama odgovara, a izbor je uistinu velik.3 Promatrajte sudjelovanje u prometu kroz igru i ne zaboravite da vi upravljate vozilom, a ne ono vama. I pri tome poštujte pravila jer su ovdje radi naše sigurnosti.4. Vježbajte! Vježbajte! Vježbajte! Vožnja je vještina koja se stječe samo i isključivo vježbanjem. Vidjet ćete nakon nekog vremena kako vam vještina vožnje ostaje u dugoročnoj memoriji i postaje prirodna. Samo polako, ne morate znati sve čim sjednete za volan prvi puta.5. Budite strpljivi i ne gubite nadu ako vam se automobil ugasi na semaforu ili doživite neki manji početnički peh. Sve je to normalno.6. Budite koncentrirani i ne gubite živce na nervozne vozače koji 'sjednu' na trubu jer im je loš dan. Vama je dobar dan i nemojte dopustiti da vam ga netko pokvari.7. Ne slušajte 'savjetnike' iz vašeg okruženja koji sugeriraju kako bi i koliko dugo trebali voziti dok ne izađete na ispit i koji vam bespotrebno mogu poljuljati samopouzdanje. Vjerujte sebi i vlastitom osjećaju te vozite s instruktorom sve do trenutka kada budete zadovoljni sa svojom vožnjom. Nije toliko teško koliko mislite.8. Svatko od vas ima drugačiji razlog za upis u školu za vozače, ali svima je zajedničko da trebaju i očekuju staložene i strpljive učitelje koji jasno odgovaraju na pitanja i koji vole svoj posao. Imajte povjerenja u nas! Znamo što radimo.Ono što vam Igor i Tihomir zasigurno garantiraju jestkao iu obuci vožnje. Samo neke od glavnih odlika njihove autoškole suAutoškola Blue nalazi se na adresi, aproteže se na 60 kvadrata uredskog i učioničkog prostora. Za sve informacije možete posjetiti njihovu istoimenu službenu internetsku stranicu kao i Facebook