je već odavno poznat kao, to jest, grad koji seza njegove najslađe stanovnike. Tako smo kroz godine vidjeli znatan napredak uslatkih četveronožaca. Ipak, iz godine u godinu vidimo kako mnogi psići i dalje traže svoj dom, a namirnice im mukotrpnim radom pokušavaju omogućiti njihovi najboljii svi koji tim volonterima uskoče u pomoć kakvomuz brojne njuške koje i dalje čekaju svoj ''.Sada se po prvi puta u Osijeku takvoj inicijativi odlučila priključiti i jedna autoškola, a to je. Već danima gradom tako kružekoja na sebi imaju fotografiju nasmijane, omiljene zvijezdeuz natpis ''.Iza cijele ideje stoje dva prijatelja, stručni voditelj autoškole, predavač prometnih propisa i instruktor vožnje te, instruktor vožnje A i B kategorije. Oni nisu samo radni kolege već i. Oduvijek su sanjali o tome da zajedno otvore svoju autoškolu, no život ih je odveo u različitim smjerovima pa je Igor nekoliko godina živio u. Ipak, prijateljstvo je opstalo, a Igor se vratio u svoj rodni Osijek gdje su prije nešto više od dva mjesecai zajedno otvorili Autoškolu Blue.Osim Tihomira, Igor ima i najbolju prijateljicu koja mu je bila najveća motivacija za pomoć svima koji žive kao što je ona nekada, a to je upravo malena i vrckasta– započeo je Halt.Čim im je ideja za pomoć psima iz azila sinula, nije bilo dileme i odmah su ih kontaktirali, a uskoro i s volonterima osmišljavali sve načine na koje im mogu pomoći.– dodao je Tihomir.Osim što porukom na automobilima šalju, nisu htjeli da ostane samo na tome. Tako uz Igora i Tihomira svaki njihov budući vozač također svojim trudom i vožnjom pomaže psima koji čekaju dom.Naime,po kandidatu Autoškola Blue darujeza pse iz Azila. Takokandidata,sredstava prikupljenih zai druge psiće kojima je to nužno potrebno.– rekli su iskusni instruktori.Osim psića i volontera Azila, njihova je ideja oduševila i njihove buduće vozače kojikada su vidjeli nasmijanu Ksembu.– zaključio je kroz smijeh Igor.