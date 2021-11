završnicu jesenskog dijela sezone

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

Ulazimo udomaćeg prvoligaškog nogometa.će do odlaska naodigrati joše na svom terenu: dvije prvenstvene ste dvoboj četvrtfinala nacionalnog Kupa protiv. Želimo iz svih tih ogleda izaći kao pobjednici, za što će se naša momčad morati svaki puta iznova potruditi na travnjaku. No, trebat će ikako bi zadržala poziciju koju zauzima na prvenstvenoj ljestvici.Rezultatske ciljeve svakako jeuz pravui stoga i ovom prigodom pozivamo sve našeda u većem broju budu uz. Puno puta dosad smo isticali koliko je važno imati takav vjetar u leđa, naglašava to učestalo i trener Nenad Bjelica kao i svi njegovi izabranici. Svaki novi gledatelj u odnosu na prethodne domaće utakmice uvijek je dobro došao, a Osječani su neupitno svojim dosadašnjim učinkom zaslužili da ih se dođe podržati, bez obzira tko im stiže u goste. Doslovno svaka utakmica ima svoju natjecateljsku težinu i svaki je bod dragocjen u ostvarenju onoga što i momčad i navijači silno žele, u kontekstu mogućih dosega ove generacije osječkog prvoligaša.predvoditi prvoligašku karavanu i s vrha ljestvice iščekivati nadolazeće susrete. Ogroman motiv za sve igrače i stručni stožer, a isto vrijedi i za one koji vole Klub i dolaze na stadion. I ove se sezone Osijek, u takvom je statusu mnogima postao „trn u oku“ što i ne čudi jer se nitko ne bavi onima koji nisu uspješni, posloženi i ambiciozni. I još nešto. U razdoblju od lipnja do sada prodano jei kada bi, primjerice, barem 80 posto tih koji su kupili godišnje abonomane zauzelo svoja mjesta na Istoku i Zapadu – već bi sve izgledalo ljepše. NK Osijek je uspio dodatnona Covid-19 (sada je to 50 kuna), a imamo i vrlo povoljni, zasigurno prihvatljiv svim navijačima za preostala tri domaća ogleda. Iskoristite i te pogodnosti i budite uz momčad koja treba i baš zaslužuje čuti i osjetiti glasnice i dlanove svakog navijača. Idemo zajedno što bolje i uspješnije „izgurati“ finiš prvog dijela sezone i čekati nastavak u najboljem raspoloženju.