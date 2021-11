Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Uz navedene, postoje i mnoge druge studije kao i praktična iskustva u različitim sredinama koja pružaju dovoljno dokaza da cijepljenje bitno utječe na smanjenje transmisije virusa u populaciji, te da, ako cijepljena osoba ipak oboli, ima manju šansu prenijeti infekciju na svoje kontakte nego oboljela necijepljena osoba. Ta komparativna prednost koju cijepljene osobe imaju s vremenom opada, što se nadoknađuje docjepljivanjem

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

objavio je zaključke utemeljene na rezultatima. Prema njima, koronavirus predstavljaza sve ljude, no cijepljeni građani su ipakod necijepljenih.Istraživanja su se odnosila nakoju cjepiva pružaju u borbi protiv koronavirusa. HZJZ navodi kako zaključke objavljuje radi točnog informiranja te da zainteresiranoj javnosti predoče cjelovitu sliku i sve znanstveno dokazane i u praksi potvrđene činjenice, jer samo tako možemo doći do istine.Prema tim istraživanjima, cijepljene osobe suzarazi koronavirusom od necijepljenih. Cijepljene osobe, ako se i zaraze,imaju, a količina virusa u sluznici bržepa su samim tim manje mogućnosti prijenosa infekcije na osobe u njihovoj okolici.Delta varijanta SARS-CoV-2 trenutno je prevladavajućikoji se, za razliku od prethodne alfa varijante, pokazao puno zaraznijim,. Pridržavanjem epidemioloških mjera poput redovitog pranja ruku, nošenja zaštitnih maski za lice i održavanja razmaka između osoba, kao i što kraćim vremenom zadržavanja u zatvorenim prostorima s više osoba, posebno u ovom hladnijem dijelu godine, te cijepljenjem kao do sada dokazanozaštite vlastitog zdravlja sve smo bliži konačnom cilju, a to je završetak epidemije.Tako npr. nizozemska studija o djelotvornosti cjepiva utransmisije virusa kontaktima u kućanstvu pokazuje da će ubiti spriječen prijenos virusa s cijepljene oboljele osobe na nekoga od ukućana koji je cijepljen, a tek 40% ako su ukućani necijepljeni. Britanska studija također je pokazala da cijepljene osobe koje obole u manjoj mjeri zaražavaju svoje bliske kontakte nego necijepljene osobe.Iskustva zdravstvenih radnika u Škotskoj cijepljenihcjepivom pokazala su da su ukućani cijepljenih zdravstvenih radnika imališansu zaražavanja 14 dana i više nakon što je zdravstveni radnik primio prvu dozu cjepiva, ašansu zaražavanja 14 i više dana nakon što je zdravstveni radnik primio drugu dozu cjepiva.S druge strane, u jednoj od studija objavljenih u Lancetu istraživači su utvrdili da je rizik od zaražavanja kućnih kontakata podjednak neovisno o tome je li osoba cijepljena ili ne, ali se kod cijepljenih osoba količina izlučivanja virusa znatno brže smanjuje nego kod necijepljenih.“, navode u HZJZ-u.