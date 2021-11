Daga Kovačevića

Čakovca

Prve hrvatske rukometne lige Sjever

zadržali vodeću poziciju

Matej Zrno

Mesarića i Antunovića

Kreše Tomasa

Matej Radović

Čurića, Goluže i Tomasa

Zrno

Krajner

Fran Čurić

osam pogodaka

Matej Zrno

sedam golova

Zadržali prvo mjesto, slijedi susret Kupa

16 osvojenih bodova

Osijek

Požega

KTC

Novi Zagreb

subotu, 27. studenog 2021.

Metalac

Tekst i foto: Rukometni klub Osijek

Izabraniciovaj su vikend podijelili bodove s ekipom. U sklopu desetog kolana gostujućem su terenu odigrali 28:28 tena ljestvici.Prvi pogodak na utakmici postigao jeiz kaznenog udarca u drugoj minuti susreta te time načeo mrežu domaćina. Prvih 15-ak minuta momčadi su bile poprilično ravnopravne, a onda su domaćini golovimadošli na 7:5. Stečenu prednost održavali su sve do kraja prvog dijela susreta, a pogotkomu 28. minuti postavljen je rezultat od 13:10 s kojim se odlazi u svlačionicu.U drugom poluvremenu nastavlja se vodstvo domaćina koje Osječani uporno pokušavaju sustići. To im i polazi za rukom u 44. minuti kadazabija za 19:19. U 53. minuti rukometaši Čakovca odlaze na 24:22, ali osječki prvotimci pogocimapreokreću rezultat. Posljednjih pet minuta gledali smo izjednačene ekipe. U zadnjoj minuti kapetanzabija za vodstvo od 27:28, ali ipakizjednačava na 28:28 i postavlja konačan rezultat utakmice.Najefikasniji u osječkim redovima bili su, naš desni vanjski, sa sjajnihte, naravno, lijevi vanjskisaOvim rezultatom Osječani su zadržali prvo mjesto ligaške ljestvice sau deset susreta. No, u vrhu tablice itekako je gužva - vodeći je, drugoplasirana jes jednakim bodovnim učinkom, a treći i četvrti su, odnosnos 15 osvojenih bodova.U sljedećem kolu rukometaši Osijeka u, na svom Zrinjevcu dočekuju devetoplasirani. No, do sljedećeg prvenstvenog kola na rasporedu imaju i jedan susret Hrvatskog kupa. Naime, tamo će u okviru 2. kola regije Istok u srijedu, 24. studenoga snage odmjeriti s RK Brodom, inače sudionikom 2. HRL Istok.