je, mjesto za opuštanje i uživanje s onima s kojima želite podijeliti lijepe trenutke. Možete proslaviti rođendan, djevojačku ili momačku večer, godišnjice, krstitke, pričesti i slične obiteljske proslave ili organizirati team building, prezentacije ili jednostavno se družiti s prijateljima.Od otvorenja Party kuće ugostili su svog već više od 500 gostiju uz izuzetne recenzije. U Party house Ranch možete se. Ono što je najbitnijes drugim gostima te vi sami birate ljude s kojima ćete se okružiti i proslaviti važan trenutak u životu sa stilom.Dolaskom hladnijeg vremena uvedene su i dodatnei najma zatvorenog dijela kuće uuz besplatno korištenjekonzole i bluetooth zvučnika s mikrofonom. Na smart TV se može spojiti s mobitelom i pustiti najdraži film, prezentaciju, karaoke ili iskoristiti jedan od mnogih MaxTv kanala uz dodatan paket sportskih programa i optičku brzinu interneta od 200mbs.Akcijska cijena paketa najma kuće od 3 sata po želji:U paketu je najam kompletno namještene kuće za odmor s 4 zvjezdice sa svom opremom te priborom za jelo, tanjurima i čašama.U paketu je korištenje bluetooth zvučnika s mikrofonom i PlayStation 5 konzole.U paketu je po želji najam opreme za kuhanje s velikim kotlićem za do 40 ljudi, ražnjem, pekom uz osigurana drva za potpalu.Moguć je najam prostora uz vlastito piće i hranu ili najam prostora uz pakete pića i preporuku usluge catering poduzeća, pizzerije, restorana i slično. Prostor se može prilagoditi za sve vrste prigoda prema dogovoru te je moguć i cjelodnevni najam ili cjelodnevni najam s noćenjem.Bilo da organizirate rođendan, obiteljsko okupljanje ili čak team building s kolegama i prijateljima, Party House Ranch vam nudikvalitete s opremljenom kuhinjom, sanitarnim čvorovima, opremom za jelo, piće, hladnjacima, mikrovalnom, aparatom za tople napitke, štednjakom i slično.U prostoru su ipoput stolnog nogometa, pikado i bokser kruške za udaranje.- je prva specijalizirana kuća za zabave u Osijeku- je Party house Ranch vrhunski opremljena kuća s kategorizacijom 4 zvjezdice- ne dijelite prostor s drugim gostima i jedini nude toliko aktivnosti na jednom mjestu- recenzije na Facebook-u i google-u prijašnjih gostiju govore o njihovom iskustvu- je atraktivna usamljena lokacija Rancha u samom gradu Osijeku bez susjeda- su aktivnosti + hrana + smještaj/noćenje sve na jednom mjestu- se vrši dezinfekcija i temeljito čišćenje nakon svakog gostaParty kuća, party house Ranch nema susjeda, na mirnoj je lokaciji prilazu grada Osijeka, u ulici(Tenjska cesta).Od sada sedoći do Party house Ranch.Gostima je na raspolaganju veliko parkiralište, a objekt se nalazi neposredno uz biciklističku stazu te 500m od benzinske postaje s trgovinom otvorenom 0-24h.Ljudi se opuštaju na različite načine – nekom je potreban mir i opuštanje, a nekom glasna glazba i ples do jutarnjih sati – što god odabrali, odlučili Party house Ranch vam svojim okruženjem može omogućiti željene trenutke.Party house Ranch je opremljen i zidanim roštiljem s rešetkama i osiguranim drvetom za potpalu uz mogućnost korištenja. Postavljeni su i vanjski veliki hladnjaci za piće i hranu, zatvorena prostorija za objed te veliki stol na otvorenom za 20 osoba uz mogućnost dodatnih pivskih setova, stolova i klupa za veći broj, do 40 osoba.se može prenamijeniti u odbojkaško igralište ili igralište za badminton ili prostor za zabavu. Osim boks vreće u dvorištu je postavljen i koš za košarku.Cjelokupan prostor Party house Rancha se svakodnevno čisti i dezinficira na način i sredstvima sukladno napucima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nakon svakog korištenja kuće, opreme ili bazena slijedi čišćenje i dezinfekcija uz generalno čišćenje na tjednoj bazi.Sigurnost gostiju je najviši prioritet stoga su sve opreme i igrališta opremljene odgovarajućim uputama za korištenje i sigurnosnom opremom. Svi gosti imaju pravo na sigurnost koja nije samo niz pravila nego i leži u načinu ponašanja i odnosa prema prijateljima, gostima i opremi.Više o ponudi s cjenama pročitajte na internetskoj stranici Partyranch.com.hr Mobitel: 095 22 72624 ili 095 22 RANCHEmail:Web: Partyranch.com.hr Adresa:darujeu trajanju od 3 sata. Nagrada se može iskoristiti bilo koji slobodan dan tijekom tjedna (pon-čet) u sljedećih 12 mjeseci.Za sudjelovanje je potrebno – like na FB stranicu Party house Ranch – u komentaru označiti osobu s kojom bi proslavili – podijeliti objavu javno na svom profilu.[Ime dobitnika objavljujemo 29. studenog]možete pronaći na našoj Facebook stranici