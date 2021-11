Policijske uprave

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U razdoblju od 19. do 21. studenog, na područjuu prometu je zaustavljeno(15 osobnih automobila i 5 bicikala) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Osim alkohola, evidentirano je jošod kojih 142 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 26 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 23 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanje pod zabranom, 6 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 72 ostala prekršaja.Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je 20. studenog, u 21,30 sati, u, kada su u nadzoru prometa policijski službenici zaustavilisa kojim je upravljaoiz Čepina. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.U subotu, 20. studenog, u 01,10 sati, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil s kojim je upravljaoiz Đakova. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 20. studenog, u 23,15 sati, u, dogodila ses materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,iz Starih Perkovaca je zbog nepropisnog kretanja vozilom sletio s kolnika i napustio mjesto događaja. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 23300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 7 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, u 12,45 sati, u, u nadzoru prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil s kojim je upravljaoiz Tenja. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, u 21,15 sati, u, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Vozač osobnog automobila,iz Bolmana za vrijeme upravljanja vozilom nije koristio sigurnosni pojas te je zbog neprilagođene brzine kretanja sletio s kolnika. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 23500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.