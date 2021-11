Osijek

Fiolića

Petković

veliku inicijativu

Bijelo-plavi

Malenica

Mislim da je ovaj rezultat realan jer je Dinamo do te 80. minute imao pritisak i dosta dobre šanse. Mi smo tek kod prelaska na formaciju 5-4-1 postali opasni iz polukontre i kontre, pa i obrambeno stabilni. Prije toga, Dinamo je imao, početkom drugog poluvremena dvije izgledne šanse, pa i u prvom poluvremenu učestalo prijetio. Na kraju mislim da je ovo ipak realan ishod i mogu biti zadovoljan

Nenad Bjelica

Šteta zbog gola iz prekida

tri boda

dominantan i opasan

Miereza i Hiroša

Mogli smo, možda, izdržati još tih desetak, petnaestak minuta i sačuvati vodstvo, ali ipak treba reći da smo igrali protiv kvalitetne momčadi, s jakim individualcima. Gol smo primili možda i u najboljoj fazi naše igre, iz jednog prekida dok nam Dinamo nije stvarao šanse, ali su i prekidi sastavni dio igre. Treba i dalje naporno raditi jer je i ova utakmica pokazala da je Dinamo superioran u odnosu na nas, a mi to možemo kompenzirati samo s velikim radom.

Još uvijek je dosta veliki respekt

veliki posjed

Mislim da možemo svakako više i bolje. Možda je još uvijek kod naših igrača prevelik respekt prema Dinamu, kojega oni svakako i zaslužuju. Isto tako se pokazalo da se možemo nositi s njima, odigrati kvalitetnu utakmicu, treba se fokusirati na svakodnevni rad i pripremati za sljedeći susret. Ovaj je bod poticaj i nama i našim navijačima, vjerujem da će ih protiv Lokomotive biti u većem broju nego na prijašnjim dvobojima u Gradskom vrtu. Nadam se da će i vrijeme biti ljepše i da ćemo imati podršku kakvu smo imali ovaj puta u Maksimiru. Zahvaljujem im se na tome jer nam je puno lakše igrati kada uz sebe imamo navijače. Na kraju, moglo je danas biti i bolje, ali ne možemo biti nezadovoljni s bodom.

Bodovi su podijeljeni u maksimirskom derbiju.je dosta dugo vodio golomiz 16. minute, a u završnici susreta, u 80. minuti, izjednačio je. Činjenica je da je Dinamo imao, ali isto tako i da suorganizirano i uspješno odolijevali svim protivničkim naletima, sve do trenutka kada jeipak svladan., izjavio jePonadali smo se da bismo mogli osvojiti sva, no isto tako treba biti realan i zaključiti da je Dinamo biotijekom cijelog dvoboja. No, moramo istaknuti i prigodekod rezultata 0:1, kada se moglo otići na dva gola razlike…Modri su imalilopte, stalno su pritiskali, pa se nije bilo lako obraniti. Možda je mogla biti još poneka osječka opasnija kontra, ali gledajući u cjelini – rezultatom moramo biti zadovoljni.