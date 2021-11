Osjeèka televizija - Vijesti, 19.11.2021.

Više informacija

Grad Osijek i ove će godine isplatiti božićnice osječkim umirovljenicima, a dobit će ih njih gotovo deset tisuća, jer imovinski cenzus za ostvarivanje prava podignut je s 2,200 na 2 i pol tisuće kuna ukupnih primanja. Ovisno o primanjima, umirovljenici će dobiti od stotinu do 400 kuna, a prve isplate na kućne će adrese stići već početkom prosinca. Dužnost prijave svog umirovljeničkog statusa Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo imaju svi oni koji su u mirovinu otišli nakon 31. listopada ili imaju inozemnu mirovinu, a zahtjevi će se zaprimati sve do 23. prosinca s isplatom najkasnije do kraja godine. Pravo na božićnicu ostvarit će i 585 socijalno najpotrebitijih obitelji, kao i desetak osječkih beskućnika. U osječkoj gradskoj upravi očekuju kako će mjera u konačnici obuhvatiti oko 13 tisuća Osječana. Za božićnice je ove godine u proračunu osigurano 2,3 milijuna kuna.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- obljetnica tragedije kod Borovo Commerce-a- vrlo dobre baranjske turističke brojke- i u GISKO uz COVID potvrdu