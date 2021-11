Višnjik

Tekst i foto: PK Osijek

Na bazenuu Zadru je u organizaciji13. i .14. studenoga 2021. godine održanna kojem je sudjelovalo. Uz vodstvo treneraje predstavljalo ukupnou kategoriji ml. kadeta i kadeta.Iako je većini ovo bio prvi nastup na Mini Grand Prix natjecanju, a konkurencija je bila velika (100 do 150 plivača u svakoj disciplini), svi plivači su odličnim nastupima isplivali osobne rekorde. Obzirom da su plivači plivali u jednoj kategoriji, a u 3 godišta razlike bilo je teže doći do odličja.Najviše su se istaknule:(2011.) koja je u svim disciplinama dokazala dominaciju ostavivši iza sebe sve djevojčice 2010. i 2011. godišta te isplivala četiri „A“ kadetska limita te(2010.) koja se posebno istaknula utrkom 100 prsno gdje joj je medalja izmakla za 20-ak stotinki, a u kojoj je isplivala kadetski i ml. juniorski „A“ limit te na 100 slobodno „B“ kadetski limit.Prvenstvo Hrvatske za kadete održava se u veljači 2022. godine, a do tada plivači imaju priliku isplivati limite.