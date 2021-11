Milicija trenira strogoću da ne bude sve kako ja hoću

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

“ glasi tekst starog hitakoji bi, 40 godina kasnije, mogao opet postatiNaime, na današnjoj sjednicipremijerosvrnuo se na pandemiju koronavirusa koja bukti u zemlji.Broj zaraženih u četvrtom valu je u porastu; 22 od 27 država članica bilježi porast veći od 80 posto, dok je u Hrvatskoj porast od. Broj ljudi koji su preminuli će danas sigurno premašiti brojku od. „“, istaknuo je Plenković dodavši da su preminuli cijepljeni građani uglavnom oni, dok su mnogi s komorbiditetima.Premijer je ponovio kako postojeosobne zaštite. Prva su temeljne mjere -. Drugo je da se, naročito ona u zatvorenim prostorima. Treće i najučinkovitije jeŠto se tiče šire primjene, to ne znači obavezno cijepljenje, naglasio je premijer, već to omogućuje cijepljenima da imaju kontakt s necijepljenima koji imaju test, a necijepljenima s testom omogućava da rade i ulaze u javne i državne institucije.Plenković je takođerone koji potiču građane da ignoriraju odluke Stožera. „“, rekao je.Ipak, ima i. U proteklih sedam dana prvom dozom cijepilo se više od. Treću dozu primilo je. Do sada jeodraslog stanovništva cijepljeno prvom dozom.