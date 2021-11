Osobe s invaliditetom

značajnu skupinu turista

istoku Hrvatske

prekograničnog projekta Adobe

Tatjana Roth

Mirela Kalazić

Studija pristupačnosti

Da bismo uopće mogli razvijati pristupačni turizam, odlučili smo prvo vidjeti kakvo je stanje na terenu. Kroz projekt Adobe smo tako izradili studiju pristupačnosti gdje smo obišli 100 turističkih lokaliteta, objekata i ostalih zanimljivosti, kako bismo utvrdili razinu njihove prilagođenosti osobama s invaliditetom. Ustanovili smo da na području Osječko-baranjske županije postoje određene prilagodbe osobama s invaliditetom, ali također je uočeno da postoji dosta mjesta za napredak

Prvi koraci u dobrom smjeru

web stranica i mobilna aplikacija

Do potpuno pristupačnih lokacija još je dug put, ali ovo su prvi koraci, pa u budućnosti namjeravamo aplicirati slične projekte, aktivno raditi na promociji važnosti osiguranja pristupačnosti, čak i kroz eventualne potpore poduzetnicima koji će prilagođavati svoje objekte i usluge

Tatjana Roth

Projekt vrijedan 195 tisuća eura

ADOBE – Pristupačne turističke destinacije i usluge u graničnim područjima

Interreg Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020.

195.000,00 eura

165.700,00 eura

Županija Baranya

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske i Ministarstvo za ljudske potencijale Republike Mađarske

predstavljajuna međunarodnom tržištu, stoga se naradi na stvaranju preduvjeta za razvoj pristupačnog turizma. Zaključak je to prvog videa u sklopu, u kojemu su, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije, i njezina zamjenica, predstavile stanje pristupačnog turizma i sve alate kojima će se potencijalni problemi nastojati riješiti.– ističe Mirela Kalazić, otkrivajući kako će se zbog toga kroz projekt Adobe nabaviti oprema koja će biti na raspolaganju osobama s invaliditetom koje budu u turističkom obilasku Osječko-baranjske županije.Isto tako, tijekom razdoblja provedbe projekta, izradit će seputem kojih će osobe s invaliditetom moći pronaći informacije o pristupačnosti i definirati najbolju rutu za obilazak, ovisno o željenom stupnju pristupačnosti pojedinih lokacija ili atrakcija, ali i na jednostavan način rezervirati i posuditi raspoloživu opremu.– zaključila je pročelnica, zadovoljna sa smjerom u kojem se razvija pristupačnost turizma u Osječko-baranjskoj županiji.Projekt(eng. Accessible Tourism Destinations and Services in Border Areas) sufinanciran je sredstvima izUkupna vrijednost projekta je, dok EU sufinanciranje iznosi. Trajanje projekta je 20 mjeseci (od 1.5.2020. do 31.12.2021.). Korisnik projekta je Osječko-baranjska županija, projektni partner je, a pridruženi partneri suOvaj članak kreiran je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.