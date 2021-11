Stožera civilne zaštite Grada Vukovara, Krešimir Čulo

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dino Spaić, Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Zamjenik načelnika, za televiziju N1 je komentirao organizaciju ovogodišnjeZa održavanjepropisan je. Mjere će biti slične kao i prošle godine. Kolonu će osiguravatiraspoređenih duž cijele rute koji će nadzirati situaciju, a duž cijele Kolone bit će dovoljno punktova na kojima će bitiSam program u Vukovaru neće se pretjerano razlikovati od onog proteklih godina. U Koloni sjećanja hodat će se. Svi sudionici Kolone morat će nositi maske, kao i održavati razmak od dva metra, a covid-potvrde za sudjelovanje u Koloni sjećanja nisu potrebne.Što se tiče procjena koliko bi ljudi moglo doći na 30. obljetnicu, Čulo je rekao da ne znaju, jerpa će u Vukovar doći svatko tko to bude planirao.Ugostiteljski objekti u Vukovarsko-srijemskoj županiji i onim dijelovima Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije koji s njom graniče, radit će do, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.Upitan očekuju lizaraženih nakon održavanja Kolone sjećanja, Čulo je rekao da je prošle godine sve prošlo upa vjeruju da ni ove godine neće biti nikakvih problema.Od ostalih vijesti vezanih uz ovogodišnju kolonu sjećanja, vukovarski gradonačelnikpozvao je građane Hrvatske, one koji mogu i osjećaju se sposobnima, da dođu 18. studenog u Vukovar i pridruže se Koloni sjećanja, unatoč preporuci državnog vodstva da se na taj danu Vukovar zbog epidemiološke situacije.Po njegovim riječima, ako igdje postoje zadovoljavajući epidemiološki uvjeti, oni su na 5,5 kilometara dugoj trasi kojom Kolona sjećanja prolazi od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtva iz Domovinskog rata.“, rekao je Penava.Podsjetimo, unedavno je održana sjednica Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj, na kojoj se odlučilo o epidemiološkom okviru pod kojim će se održati ovogodišnja Kolona sjećanja na kojoj se građane pozvalo da, bez obzira na veliko zanimanje,. No, apelI prošle godine komemoracije su održane uz epidemiološka ograničenja, no broj novozaraženih tada je bio