Imate li vi možda kućnog ljubimca, ili čak i više njih

razvijena svijest o zaštiti životinja

odgoja, uzgoja i zbrinjavanju

kruh namočen u juhu

zdjelica mlijeka

Moj prvi akvarij

Tigrice

Hrčak

Patuljasti kunići

Moja mačka

Psi

? U posljednje vrijeme sve je više, ali ujedno je i postalo popularno međusobno si pomagati okokućnih ljubimaca. Naši psi nisu više kao oni koji su nekada odrastali uzili mace kojima je glavna poslastica bila. Odabrali smo nekoliko zanimljivih naslova koji vas mogu uputiti u to kojeg je kućnog ljubimca najbolje odabrati, koji će se najbolje uklopiti u vašu obitelji, na koji način brinuti i njegovati našeg novog prijatelja, a na radost cijele obitelji, vrlo često prvenstveno djeci. Da bismo djecu mogli naučiti što je najbolje za neku životinjsku vrstu, odgovore smo potražili u knjigama.Ovo je priručnik iz kojega možete saznati sve što je važno da biste mogli uzgajati ribice. Bitno je dobro i pravilno odabrati osnovnu opremu akvarija, kako ga treba urediti, jesu li potrebne i biljke u akvariju ili je dovoljno nabaviti samo ribice. Kako se akvarijska voda mora redovno mijenjati neophodno je znati kako to učiniti, kako vodu pripremiti, što s ribicama dok se akvarij čisti. Rad s akvarijskim ribama i biljkama jedan je od najljepših hobija koji postoje, a ova će vas knjiga u svemu naučiti i posavjetovati kako ni početnik ne bi imao problema sa svojim akvarijem.Poznajete li malene papigice tigrice koje su česti stanovnici naših domova. Ljudi su odavno zaljubljeni u ove živahne i šarmantne egzotične ptice te ih ubrajamo u najomiljenije kućne ljubimce širom svijeta. U ovom priručniku možete odgovoriti na pitanja je li tigrica pravi izbor za mene, pa ukoliko jest, saznati kakvih sve boja postoje, kakva im je osobnost, koje su veličine i karakteristika. Znate je li bolje imati samo jednu tigricu ili ih uzgajati u paru, kako na njih reagiraju djeca, a kako drugi kućni ljubimci. Prilikom nabavke tigrice važno je provjeriti da je ptičica u dobroj formi od kljuna do repa, a sve te i druge važne savjete možete pronaći u ovoj knjizi.Sa svojim velikom okruglim očima i debelim obraščićima hrčak je često neodoljiv. Ukoliko ste baš njega dobili ili poželjeli kao kućnog ljubimca, u ovoj knjizi saznajte sve što treba znati o uzgoju, hranjenju, što je dobro za njegovo zdravlje i zapravo sve što je potrebno da se vaš ljubimac dobro osjeća pronaći čete u ovoj knjizi. Znate li kako od običnog kaveza napraviti dom iz snova za svog hrčka, zašto je dobro pri njegovu kretanju pripremiti mu obilje zabave, kako njegovati zube i pandže te kako postupiti ako vaš hrčak grize. Sve navedeno otkrijte na stranicama ovog zanimljivog priručnika.Patuljasti kunići malene su životinjice, ali koje imaju velike zahtjeve. Oni traže društvo srodnika, vole kopati i čeprkati, skrivati se i trčati naokolo…Tko svom ljubimcu može pružiti i ispuniti sve njegove prohtjeve, bit će lijepo nagrađen iznenađujućim pogledom u svijet kunića. Ovaj priručnik obiluje provjerenim savjetima i zamislima o držanju, njezi, prehrani i zdravlju patuljastih kunića.Možda je jedan od najuobičajenih kućnih ljubimaca upravo mačka. Ona je vjerni i zahvalni prijatelj čovjeka, ali da biste u potpunosti uživali u međusobnom društvu i druženju, preporučujemo da na stranicama ove knjige saznate sve o ponašanju mačaka, upoznate njihovu povijest te spoznate zašto ovaj vrtni grabežljivac voli donijeti „poklon vlasniku". Mačke imaju i različite karaktere, kao i potrebu za svojim teritorijem. Znate li kako se kreću, koja su mačja osjetila i jeste li ikada čuli da mace imaju šesto čulo? Mačke znaju komunicirati međusobno, ali i sa svojim vlasnicima, stoga nam je važno znati što nam tada govore ili poručuju, U svakom slučaju, macu u krilo, poslušajte kako prede i prolistajte priručnik Moja mačka s ciljem da još bolje upoznate svoje mace.Ovaj vodič o psima knjiga je za odgoj, njegu i raspoznavanje pasmine pasa. Kažu da je pas čovjekov najbolji prijatelj pa je lijepo i ako čovjek usvoji znanja kako najbolje postupati, odgajati i njegovati psa. U svakom slučaju, prije odabira psa za kućnog ljubimca, mudro je upoznati se s njihovim karakteristikama, potrebama i zahtjevima te prema tome odabrati pasminu koja bi se najbolje uklopila u vašu obitelj jer ne kaže se uzalud da je kućni ljubimac dio obitelji. Brojne fotografije u boji prikazuju zanimljivosti iz života pasa različite životne dobi i stoga, svi koji vole pse, u ovoj knjizi svakako imaju što naučiti i pružiti si mogućnost da još više zavole ove šarmantne ljubimce.