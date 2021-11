Covid potvrde

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Sve do nedavnonisu imale neku posebnu svrhu, iz džepa je građaniosim na svadbi, u bolnici ili na granici. Od danas se to mijenja i bez nje ne možete u poštu, Finu ni na posao ako radite u školi, ministarstvu, općini... izvještava RTL televizija je dostupna u, mogu je dobiti oni koji su cijepljeni ili su koronavirus preboljeli i to mogu dokazati pozitivnim PCR testom. Za one koji su cijepljeni vrijedi, a za one koji su preboljeliTo je jedna potvrda, a postoji i ona do koje je nešto lakše doći. Naime, oni koji su preboljeli COVID 19 umoći će ući i na temelju potvrde koju će im izdatis tim da će priznati ne samo PCR nego i antigenski test koji vrijedi 12 mjeseci od preboljenja.Liječnik bi vam potvrdu trebao ispisati i ako ste takozvani ''. Što to znači? Osobe koje su zbog obiteljskog kontakta s pozitivnom osobom i osobe koje su tijekom samoizolacije zbog obiteljskog kontakta dobile znakove bolesti koje upućuju na covid 19, a koje se nisu testirale jer je liječnik zaključio da se vjerojatno radi o pozitivnom slučaju, takve osobe također mogu ući u ustanove bez digitalne potvrde.Dobit ćete takvu potvrdu i ako ste Covid preboljeli unutar. Ako nemate ništa od navedenog, jedini preostali put doje štapić u nos.COVID potvrdu nećete dobiti ako koristite antigenski test na slinu. Naime, istraživanja su pokazala da svaka treća osoba koja je zaražena dobijeumjesto pozitivnog. Stoga je zaključeno da je uzorak slinei ne može se koristiti u službenu svrhu.PCR test vrijedii košta od, avrijedi 48 sati i košta, osim ako ste zaposleni u državnim i javnim službama pa vam ga plaća poslodavac. Potrebno se naručiti.Testirati ćete se moći i u. To će se obavljati u jednom dijelu danu, najvjerojatnijekada su većini ljudi najpotrebnije potvrde. Testiranje će biti na vanjskom dijelu da u slučaju pozitivnog testa ne moramo imati provedecijelog prostora.Bez covid potvrde vrata ćete od danas poljubiti na svakom koraku. Ako idete u školu na- treba vam. Treba vam i ako ideteu Finu gdje ćete pokazati potvrde zaštitaru koji će čekati na ulazu i koji će provjeravati jesu li dokumenti valjani.COVID potvrda vam treba i za. U njihovih tisuću poslovnica na dan ukupno uđe okokoji će potvrdu pokazati djelatnicima na šalteru. Postoji izuzetak, a to je kada građaničije bi ne preuzimanje moglo imati pravne posljedice, dakle sudska pismena, porezna rješenja i sličnom.Na sudu vrijede. Stroža su za zaposlenike nego kriminalce i lopove kojima će se (ne)imanje potvrde. Rasprava se, naravno uz epidemiološke mjere kao što je. Na sud se dolazi s potvrdom, bez nje se ne može ući osim ako ste kriminalac. Tada će se na ulazu evidentirati osobe koje su ušle, a da nemaju potvrdu o cijepljenju ili testiranju. Sud neće organizirati testiranje.Podsjetimo, prema riječima načelnika, na području županije omogućeno je, a poslodavci odnosno ravnatelji izravno dogovaraju u koje dane i vrijeme će zaposlenici dolaziti na testiranje. U slučaju potrebe, kao i privatne ordinacije mogu otvarati i nove lokacije.