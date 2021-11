Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U razdoblju od 12. do 14. studenog, na područjuu prometu je zaustavljenod kojih 26 vozača osobnih automobila i 5 vozača bicikla, koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Osim alkohola, evidentirano je jošod kojih 174 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 12 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 22 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 prekršaja upravljanje prije stjecanja na upravljanje, 1 prekršaj upravljanje pod zabranom, 3 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 69 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je dana 12. studenog, u 21,34 sata, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen bicikl s kojim je upravljao 50-godišnji hrvatski državljanin iz Čepina. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 kuna.U petak, 12. studenog, u popodnevnim satima, u, dogodila ses materijalnom štetom. Vozačica osobnog automobila, 41-godišnja hrvatska državljanka iz Darde, zbogkretanja sletjela s kolnika. Evidentirana joj je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smještena u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 16500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, u prije podnevnim satima, na dijelu državne ceste broj 34, između mjesta, zaustavljen je osobni automobil sa kojim je upravljao 56-godišnji hrvatski državljanin iz Tenja. Vozač osobnog automobila upravljao je vozilom brzinom odna sat, izvan naselja, gdje je ograničenje brzine kretanja vozilima na 90 kilometara na sat. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od 15000 kuna, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.U subotu, u 16,45 sati, u, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila, 30-godišnji hrvatski državljanin iz Viškovaca, je zbogkretanja vozilom udario u traktor. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 16500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, u večernjim satima, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao 24-godišnji hrvatski državljanin iz Našica. Vozač se nije zaustavio na znak policijskog službenika, upravljao je vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i prekoračio je brzinu kretanja vozila u naseljenom mjestu. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna u iznosu do 54000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 18 negativnih prekršajnih bodova.Dana 14. studenog, u 3 sata, u, dogodila se prometna nesreća u kojoj je 17-godišnji hrvatski državljanin iz Kešinaca lako tjelesno ozljeđen. Vozač bicikla, 17-godišnji hrvatski državljanin iz Kešinaca, je zbog nekretanja uz desni rub kolnika sletio s ceste. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna u iznosu do 2800 kuna.Jučer, u popodnevnim satima, u Osijeku, dogodila ses materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila, 25-godišnji hrvatski državljanin iz Tenja, je zbogkretanja sletio s kolnika. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.