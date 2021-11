Euro Cup Istre

Petar Gudelj

5. mjesta

Petra Pukljak

P. Pukljak, Lara Gudelj, Mia Štefančić

Ema Štefančić

Franka Unković

Petar Horvatović

Nikolina Horvatović

Hannan Burko i juniorka Marta Milinković

Tekst i foto: Karate klub Esseker

U Poreču je održan, a to je ujedno bio i izborni turnir za nastup u kadetskoj, juniorskoj i U21 reprezentaciji.Naš boracu kategoriji juniora do 76 kg je nastupio sa nedovoljno oporavljenom ozljedom koljena, ali je ipak osvajanjemzahvaljujući i prethodnim rezultatima uspio izboriti nastup na Balkanskom prvenstvu. Petar će tako u Rijeci za dva tjedna braniti boje hrvatske u pojedinačnoj konkurenciji do 76 kg. i kao član juniorske ekipe.U katama jeosvojila 2. mjesto pojedinačno.2. mjesto je osvojio i kata tim u sastavu3. mjesto je osvojila kadetkinjaU Borbama jeu kategoriji učenica do 43 kg. zauzela 3. mjesto.3. mjesto je osvojio iu kategoriji učenika do 47 kg.Nastupili su i mlađa kadetkinja, kadetkinja, ali nisu uspjeli doći do medalje.