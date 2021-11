Marko Malenica

tri sezone

najdužim stažem

Svakako sam sretan i ponosan što sam potpisao novi ugovor sa svojim klubom, u kojem sam već dugi niz godina. Zahvaljujem se šefu i stožeru na ukazanom povjerenju i nadam se da ću ga opravdati i na treninzima i na utakmicama. Došao sam još 2008. iz novogradiške Sloge, godinu dana nakon svoga prijatelja i dugogodišnjeg suigrača Alena Grgića, a nešto kasnije su iz našega kraja stigli Dino Mikanović i Andrej Lukić. Stigao sam u Gradski vrt još kao pionir, a zaslužan je svakako bio i tadašnji trener pionirske momčadi Osijeka Ivo Vranješ.

Ivica Ivušić

Imamo pravi, baš prijateljski odnos, bodrimo i podržavamo jedan drugoga svakom prilikom, bez obzira tko je na vratima, a tko pričuva. Želim mu, naravno, što skoriji oporavak, a spomenuo bih i Marka Barešića koji je također odličan vratar.

Kvartet odličnih vratara

Nenad Bjelica

Pokazuje da ima kvalitete za prvog vratara NK Osijek, to je razlog zbog čega produžujemo suradnju s Markom. Domaći je dečko, već dugo u Klubu i sigurno to zaslužuje. S njim, Ivušićem te Barešićem i mladim Kolićem imamo sjajnu vratarsku budućnost jer se na svakoga od njih možemo u potpunosti osloniti. Kao i njegove kolege, Malenica osim golmanskih kvaliteta ima i one druge, ljudske i karakterne, što nam je također vrlo bitno u slaganju momčadi za budućnost i drago nam je što na njega i nadalje najozbiljnije računamo.

Neposredno uoči prijateljskog ogleda s mađarskim Szentlorincom,potpisao je novi ugovor s našim prvoligašem. Njegov je dosadašnji kontrakt vrijedio do ljeta iduće godine, a sada je suradnja produžena na još, sve do lipnja 2025. Zadovoljstvo je, dakako, obostrano jer je „Maleni“ jedan od igrača su osječkoj svlačionici.Konkurent za mjesto između vratnica mu je reprezentativackojega Marko iznimno cijeni, ne samo kao nogometaša, nego i čovjeka.Trener i klupski menadžerima maksimalno povjerenje u Malenicu, stoga nije bilo upitno potpisivanje novog ugovora.