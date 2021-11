Interpretacijskom centru „Terra Panonica”

Tekst i foto: OBZ.hr

u Pleternici danas (12. studenoga 2021. godine) održana je. Nakon uvodnog obraćanja premijera, koji je ujedno i predsjednik Savjeta, nazočne su pozdravile županica Požeško-slavonske županijei gradonačelnica Grada Pleternice. Uz ostale članove Savjeta, sjednici su nazočile ministriceministri, pet župana među kojima je bio i župan Osječko-baranjske županije, gradonačelnici s područja Slavonije i Baranje, kao i pojedini saborski zastupnici s ovog područja.Na dnevnom redu sjednice bile su; Informacije o ugovorenim projektima na području Slavonije, Baranje i Srijema, Razvojni sporazum i Plan industrijske tranzicije Panonske Hrvatske dala je ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak, ministrica poljoprivrede Marija Vučković govorila je o provedbi projekata iz područja poljoprivrede u Slavoniji, Baranji i Srijemu, dok je tema izlaganja ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića bila Europski socijalni fond - prilika za nova ulaganja u Slavoniju, Baranju i Srijem.Predsjednik Savjeta i premijer Andrej Plenković uvodno je kazao kako je u sklopu Projekta Slavonija, Baranja i Srijem do sada (od listopada 2016. do kraja rujna 2021. godine) ugovoreno, a isplaćeno. U odnosu na stanje koje je predstavljeno na prošloj sjednici Savjeta, održanoj u Našicama u listopadu 2020. godine, ostvaren je porast odugovorenih sredstava. Dodao je kako je tada prihvaćen drugi dodatak Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema, kojim je u Projekt uključeno još 38 strateških razvojnih projekata čija je vrijednostMinistrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak istaknula je da je do sada za ugovorene projekte isplaćeno više od, a od sjednice u Našicama ugovoreni su projekti vrijedni više od, dok je isplaćeno oko. -- kazala je ministrica Tramišak.- između ostalog rekao je danas župan Ivan Anušić.