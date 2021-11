Osjeèka televizija - Vijesti, 12.11.2021.

Poznato je kako je policija, posebice na početku Domovinskog rata, nosila na svojim leđima velik dio obrane Hrvatske. No, i nakon ustrojavanja hrvatske vosjke, policija je i dalje stajala na braniku i to nerijetko na vrlo zahtjevnim linijama obrane. Jedna takva zasigurno je bila i istočna crta obrane Osijeka koju su držali policajci donjogradske policijske postaje. Jedan od najtežih dana kojega pripadnici pamte bio je 19. studenog, dan nakon pada obrane Vukovara, kada su neprijateljski tenkovi stigli do osječke obilaznice prijeteći da će ući i u grad. Iako nisu imali adekvatnog naoružanja, pojedinci čak ni nikakvog već su ga uzimali od kolege čiju su smjenu preuzimali, osječki su policajci obranili Osijek i pomogli da ostane nepokoreni grad. Od tog 19.studenog 1991. do danas okupljaju se svakih pet godina kako bi sjećanja održali živima.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- obilježen Dan grada Belog Manastira- mentalno zdravlje djece i mladih na prvom mjestu- uz EU fondove do uspješnog poslovanja