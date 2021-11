Davor Božinović

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Šef Nacionalnog stožerapotvrdio je na današnjoj press konferenciji kako je Stožer donio odluku osvih zaposlenikakoja stupa na snagu uUvodi seprilikom dolaska na posao ute sve one čiji su osnivači jedinice. Odluka stupa na snagu u utorak kako bi u ponedjeljak svi oni na koje se odnosi odluka mogli obaviti testiranje.Prilikom dolaska na radno mjesto oni koji većmorat će se testirati najmanje. Kada i kako, odredit će poslodavci. Oni na koje se odnosi odluka moći će se testirati na, a popis mjesta nalazi se na službenim stranicama HZJZ-a.kao dokaz da je osoba testirana, negativna, preboljela ili cijepljena zaposlenici suna ulasku u službene prostorije, a isto se odnosi i na stranke koje tamo dolaze. Osobe koje odbiju testiranje ili predočiti COVID potvrdu ili predočiti drugi dokaz, neće moći ući u službene prostorije.Covid potvrde bit će potrebne za svekoji dolaze u, među kojima su i, ali ne i. Što se tiče, odluka o covid potvrdama donijet će se na razini svakog pojedinog fakulteta.Stožer je izdao istu preporuku i za ostale poslodavce koji mogu testirati zaposlenike i one koji dolaze u njihove prostorije. Testiranje će se provoditi na, no onveć samo one koje će vrijediti za tog poslodavca.Izuzeci na koje se najnovija odluka ne odnosi su, osobe kojeu školu ili vrtić,koja se ne može brinuti za sebe, osobe koje u HZZO dolaze podići svoju covid potvrdu,koji moraju preuzeti pošiljke čije bi nepreuzimanje imalo pravne posljedice te na osobe koje imaju kontraindikaciju na cjepivo.Svaka promjena statusa cijepljene osobe zahtijevat će da osoba izvadi. Cijepljenje trećom dozomda će im se automatski produljiti potvrda već se treba ishoditi nova. Najlakše je do potvrde doći preko sustava, ali će se one moći dobiti i na cijepnom punktu: u ordinacijama obiteljske medicine, pedijatrijskim i stomatološkim ordinacijama, na preko 460 postojećih lokacija.