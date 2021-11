Martinja

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U vremenu s 11. na 12. studeni, tijekom provođenja pojačanih mjera povodom proslave „“, policijski službeniciu nadzoru prometa evidentirali su ukupnood kojih 6 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 27 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 12 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje vozilima , 1 prekršaj upravljanje neregistriranim vozilom i 48 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je dana 11. studenog u 22,25 sati, u Osijeku, gdje je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljaoiz Biškopeca Zelinskog. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.Jučer, u 00,11 sati, u Osijeku, dogodila ses materijalnom štetom. Vozač osobnog automobila,, iz Osijeka, upravljao je po pješačkoj zoni te uslijed nepropisne vožnje unatrag udario u. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Noćas, u 1,10 sati, u Beljevini, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Zdenaca, prije stjecanja prava na upravljanje vozilima. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Unazad tri godine, 41-godišnjak je 4 puta pravomoćno presuđen za upravljanje vozilima prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen temeljem odredbi Prekršajnog zakona.Za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna u iznosu do 25000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.