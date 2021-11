Osjeèka televizija - Vijesti, 11.11.2021.

Nešto više od tjedan dana dijeli nas od početka radova na izgradnji podvožnjaka u Ulici Leopolda Bogdana Mandića, kraj Aninog groblja. Osim 500-tinjak metara denivelirane prometnice, u planu su i pješačka i biciklistička staza, željeznički i cestovni most te hortikulturno uređenje s 57 novih stabala. Radovi bi trebali biti dovršeni kroz 20 mjeseci, a za to vrijeme vozači će morati pronaći alternativne pravce. No, strpljenje će se u konačnici isplatiti, jer svi oni koji prometuju Čepinskom sada u prosjeku gube 7 i pol minuta dnevno zbog gužvi koje se stvaraju uslijed prolaska vlaka. Ovoga prijepodneva potpisan je ugovor s izvođačem radova, jednom osječkom tvrtkom, a posao je vrijedan oko 55 milijuna kuna.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- obilježen Dan VSŽ- osječkoj bolnici nedostaje krvi