održana je sjednica, na kojoj se odlučilo opod kojim će se održati ovogodišnja. Ipak, građane se poziva da, bez obzira na veliko zanimanje, ne dolaze u Vukovar." Ovakav javni apel nakon sastanka organizacijskog savjeta uputio je ministar braniteljazbog, kako kaže, "loših epidemioloških trendova". "", rekao je. No, apel. Svi oni građani koji se ipak upute u Vukovar moraju imati. Organizatori ih pozivaju da vode računa o svojem i tuđem zdravlju te poštuju preporuke stožera. "", rekao je, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Capak je poručio da će, ako netko dolazi u Vukovar i pokušava tamo doći organiziranim prijevozom u privatnom aranžmanu, te osobe morati napraviti popis putnika i od njih tražiti. Isto tako, evidenciju će se voditi i u aranžmanima gdje će te osobe spavati.U Koloni sjećanja hodat će i COVID redari koji bi trebali paziti da se. Ugostitelji će smjeti raditi samo do 21 sat.Vukovarski gradonačelnikpodupire mjere i ne očekuje eksploziju zaraze. Stoga apelira na medije da umjesto o pandemiji izvještavaju o junaštvu i zločinima. "", pita se Penava.Sam program u Vukovaru neće se pretjerano razlikovati od onog proteklih godina. U Koloni sjećanja hodat će se od bolnice do memorijalnog groblja. Slično će, uz manje izmjene, biti i u Škabrnji.", poručio je, načelnik Škabrnje.I prošle godine komemoracije su održane uz epidemiološka ograničenja. No, broj novozaraženih tada je bio upola manji. Stoga organizatori apeliraju na građane da pokažu zrelost te žrtvama odaju počast u svojim gradovima i općinama.