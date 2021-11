Osjeèka televizija - Vijesti, 10.11.2021.

Za razdoblje od 2021. do 2026. za reformu turizma s naglaskom na slabije razvijena područja i kontinentalnu Hrvatsku, kroz Mehanizam oporavka i otpornosti na raspolaganju su dvije milijarde i 200 milijuna kuna. Informacije je to koju se moglo čuti na radionica o održivom, inovativnom i otpornom turizmu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti održanoj u Osijeku u organizaciji Ministarstva turizma i sporta. Potpore mogu dosegnuti i do 100 posto financiranja, a presudna će, naravno, biti kvaliteta apliciranih projekata s naglaskom na energetsku učinkovitost i doprinos zelenoj tranziciji. Na radionici se govorilo uvjetima apliciranja, no već su prikupljani i podaci za bazu podataka o eventualno već spremnim projektima u koja bi se prva sredstva iz ovih izvora mogla usmjeriti. Međutim, do toga trenutka trebat će pričekati proceduralne pretpostavke, te se kao najraniji termin financiranja iz toga izvora spominje treći kvartal iduće godine. Kako je istaknuto, iako se na ovaj izvor mogu prijaviti projekti i iz javnog, želja je afirmiranje novih turističkih sadržaja prvenstveno u privatnom sektoru.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- 25. obljetnica ulaska RH u Vijeće Europe- donacija 11 tona mandarina za VSŽ- 17. ocjenjivanje rakija i likera