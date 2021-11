Crveni križ Osijek

poziva darivatelje, da daju krv na(prostor suterena zgrade Ginekologije KBC Osijek) koji privremeno zbog apela radi prema sljedećem radnom vremenu:- četvrtak, 11. studenog od 7.30 do 19.30 sati- petak, 12. studenog od 7.30 do 19.30 sati- subota, 13. studenog od 7.30 do 15.30 sati.Trenutne zalihe krvnih pripravaka grupedosegnule supa su privremenonekolicine elektivnih operativnih zahvata pacijenata s navedenim krvnim grupama.Zalihe su i drugih krvnih grupa manje od optimalnih, pa stoga pozivaju sve dobrovoljne davatelje, a i one koji to još do sada nisu bili, da se odazovu apelu i time zajedno omoguće redovito liječenje svim pacijentima u potrebi za transfuzijom.