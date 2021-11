Erasmus+

Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Osnovne škole Popovac

Travel to the future with my waste

Prvi dan mobilnosti

Drugi dan mobilnosti

Treći dan mobilnosti

Četvrti dan mobilnosti

Peti dan mobilnosti

obrazovni sustav

očuvanje okoliša i raspolaganje otpadom

gostoljubivošću, hranom, prekrasnim parkovima i povijesnim građevinama

Osnovne škole Popovac

Tekst i foto: Sanja Vuksanović-Čančar

najveći je program. Djelatnicesudjelovale su u mobilnosti u sklopu Erasmus+ projekta. Tom prigodom, uputile su se, iz baranjske škole, u portugalsko mjesto Pedome, u razdoblju od 25. do 29. listopada 2021. godine.Stigavši na destinaciju, u ponedjeljak su posjetile školu domaćina gdje je, prvi dan mobilnosti, svečano obilježen intonacijom himne, podizanjem zastava zemalja koje sudjeluju u projektu te kratkim glazbenim programom nakon kojega je uslijedio govor dobrodošlice te predstavljanje svake od članica projekta – po jedna škola iz Italije, Litve, Portugala, Turske te Hrvatske. Aktivnosti prvoga dana završene su obilaskom škole i školskog dvorišta.Drugog dana boravka posjetile su dvije od osam područnih škola gdje su ih dočekali učenici i učitelji s prigodnim programima dobrodošlice. Također, istaknuto je što se sve u ovim školama čini za očuvanje okoliša. Zatim je uslijedio obilazak Gradskoga vijeća grada Familicao tijekom kojega su prisutni saznali različite zanimljivosti o ovom prekrasnom gradu. Sljedeća destinacija bila je obilazak Parque da Davesa, urbane zelene površine u blizini centra grada, kao i Casa do Território, kulturnog objekta namijenjenog dijalogu, sudjelovanju, perspektivi i učenju o teritoriju V.N. Famalicãa i njegove okolne regije, pridonoseći formiranju aktivnog i kreativnog građanstva različite publike, vrednujući elemente povezane s njegovim identitetom te pozivajući na sudjelovanje stanovništva u promicanju održivog razvoja.Tijekom trećeg dana boravka posjetile su Lipor - međuopćinsku službu za gospodarenje otpadom. Ondje se moglo vidjeti kako se razvrstava i zbrinjava otpad. Nakon toga uslijedio je obilazak predivnog grada Porta, vožnja turističkim vlakom te obilazak vinskih podruma tvrtke Real Companhia Velha gdje se od 18. stoljeća čuva vino Porto.Sljedećeg su dana posjetile CMIA - centar za tumačenje i praćenje okoliša, urbani ekološki park te Gil Eannes - brod bolnicu koja danas služi kao muzej.Posljednji dan mobilnosti bio je jednako sadržajan kao i prethodna četiri pa su se obišli prirodni laboratorij u mjestu Guimarães gdje su poslušale predavanje o biootpadu te sudjelovale u radionici. Nakon toga posjetile su Monte de Penha - jedan od najljepših dijelova Guimaresa koji nudi zadivljujući pogled na grad i okolicu.Tijekom mobilnosti svaka od zemalja sudionica, osim svoje obrazovne ustanove, predstavila je isvoje zemlje,kao temu koju obrađuje kroz kurikulum svoje škole te eko radionice odrađene u prvoj godini projekta.Očarane portugalskomte obogaćene novim znanjima u subotu su krenule put Hrvatske. Iako su morale promijeniti nekoliko prijevoznih sredstava i posjetiti više aerodroma tijekom puta kući, vratile su se punih srdaca spremne za nove projektne aktivnosti i nova putovanja u kojima će sudjelovati i učenici