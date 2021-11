ponedjeljak, 15. studenog

, svi zaposlenici, među kojima su i, morat će imatiili će se u suprotnom moratiMinistar znanosti i obrazovanjarekao je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja trenutno dogovarana covid u obrazovnom sustavu. Do petka će biti poznat način provođenja testiranja u obrazovnom sustavu, a postojeza testiranje učitelja.", rekao je Fuchs.Ministar je napomenuo kako je riječ o ukupno, kada se uzmu u obzir dječji vrtići, osnovne i srednje škole te sustav visokog obrazovanja, dok u samom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja ima nešto manje od", napomenuo je. U obzir se mora uzeti, dodao je, da testiranje treba raditi svaka dva dana, ali i to da se ono treba obaviti prije nego što učitelj uđe u razred i počne izvoditi nastavu.Rekao je i da se u ovom trenutkuo testiranju djece, no i o tome će se razmišljati bude li potrebe.", istaknuo je. "", dodao je ministar.