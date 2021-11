Međuprijelazi

15. prosinca 2021.

Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH, Drinska 12a, 31000 Osijek

Tekst i foto: Mirela Berlančić

U razdoblju od 25. do 29. listopada 2021. godine organizirana je izložba Međuprijelazi u Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u RH, Osijek. Izložba je nastala u okviru programa BeDrugFree – Slobodno govori–Hrabro se poveži –Učinkovito spriječi čiji su nositelji Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH, Osijek i Udruga za društvene znanosti Tehetség-Vár i partneri iz Pečuha.

Izložbu Međuprijelazi posjetilo je tristotinjak učenika, profesora i voditelja iz Ekonomske i upravne škole Osijek, Ugostiteljske i turističke škole Osijek, Osnovne škole Zmajevac, Osnovne škole Lug, Osnovne škole Višnjevac, profesori i studenti psihologije Filozofskog fakulteta Osijek i njihovi edukatori na projektu.

Izložba Međuprijelazi osmišljena je kao važan segment povodom prevencije droge, a stručni voditelj izložbe bio je g. Dániel Varga. Posjete izložbi odvijale su se u manjim skupinama, a održavale su se na mađarskom i hrvatskom jeziku. Izložbu na hrvatskom jeziku vodile su socijalne radnice Erna Schonfeld i Sanda Lazar koje je educirao g. Dániel Varga. Reakcije posjetitelja bile su izvrsne. Svi su se složili da je ova interaktivna izložba najbolji način za preveniranje ovisnosti. Na dinamičan način prikazan je i dokumentiran problem ovisnosti od samih početaka do teškoga oblika. Važan segment ove izložbe bio je razgovor s voditeljem, stručnjakom na području prevencije. Učenici su bili bez doticaja s razrednikom ili roditeljima te su njihovi odgovori i reakcije bili spontani i slobodni.

Na kraju interaktivne izložbe popunjavao se anonimni upitnik o različitim ovisnostima i navikama, a rezultati će biti prikazani na završnoj konferenciji projekta BeDrugFree. Najkreativniji program u okviru projekta je natječaj pod nazivom "Skreni pozornost svojim vršnjacima na negativne učinke ovisnosti". Riječ je o natječaju za kratke filmove, seriju fotografija i plakate za mlade od 15 do 19 godina. Rok za prijavu radova je 15. prosinca 2021. godine, a radovi se šalju na adresu Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH, Drinska 12a, 31000 Osijek. Pripremit će se i izložba pristiglih radova, a proglašenje najkreativnijih radova bit će u siječnju 2022. godine. Rezultati će se objaviti na mrežnim stranicama PKC Mađara, a glavna nagrada je putovanje u Mađarsku.