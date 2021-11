40 vrhunskih pasminskih mačaka

subotu, 13. studenog 2021.

Trgovačkom centru Portanova u Osijeku

Saveza felinoloških društava Hrvatske

Bengalska mačka

Best in Variety

Exotic Leopard iz Siska

Marinka Babića

Orena

Best in Show

Bengalska mačka

Bengalska mačka je ustvari domaća mačka s fizičkim značajkama divlje mačke Felis Bengalis koja i danas živi u džungli. Posljednjih je godina apsolutni hit među uzgajivačima ali ju mnogi imaju i za ljubimca jer je vrlo aktivna, druželjubiva i dobroćudna

Amelija Leopoldović

subotu, 13. studenog 2021.

od 10 do 18 sati

Maine Coon

Neva Masquerada

Sfinks

20 kuna

EU digitalne COVID potvrde

10x1 ulaznicu

Prekodomaćih uzgajivača bit će prikazano na revijalnoj izložbi u, u. Za prvu izložbu u organizaciji u organizacijinakon dvogodišnje pauze izazvane pandemijom, pomno su odabrane predstavnice i predstavnici.Primjerice,vrlo atraktivne snježne boje (eng. snow mink), koja je na Svjetskoj izložbi u Vicenzi prije 14 dana osvojila prestižnu titulu(BIV) dolazi iz uzgajivačnice, u vlasništvu. Orena se u Italiji natjecala u kategoriji mačića od 7 do 10 mjeseci, a prije Svjetske osvojila je i dvije međunarodne izložbe te ponijela Best in show, titulu najljepše mačke izložbe u svom starosnom razredu. Vrhunsku genetikuje naslijedila od svojih predaka. Iz iste uzgajivačnice su njena majka Pantera, te baka Taska, najtrofejnija Bengalska mačka u Hrvatskoj, koja nosi titulu Supreme Championa nakon osvojenih 20 izložbi u najmanje šest europskih zemalja, uz to je čak 16 puta osvojila titulu BIV, a sedam puta, odnosno proglašena je najljepšom mačkom međunarodne izložbe, te je bila i Nacionalni pobjednik 2018. godine.nekoliko je godina hit u međunarodnoj felinologiji, a odlikuje ju jedinstveni izgled divlje mačke. Jedna je od najmlađih pasmina koja se pojavila pedesetih godina prošloga stoljeća u Sjedinjenim Državama. Nastala je križanjem Azijske leopard s domaćom mačkom, no također ima gene sijamske i burmanske mačke. Rezultat je nova vrsta s prekrasnim točkastim krznom, pasmina s izgledom leoparda ali s dražesnim i ljubaznim temperamentom domaće mačke.“, pojasnila je tajnica Saveza. Dodala je kako će u Osijeku biti prikazane obje varijacije boja Bengalske mačke, tamnija smeđa i snježna.Uz Bengalsku, posjetitelji Portanove će u, moći vidjeti i druge trenutno iznimno popularne pasmine, Britansku kratkodlaku mačku, čije predstavnice u Osijek stižu u svim postojećim bojama, te primjerke najveće pasmine,, nježnog diva koji u odrasloj dobi teži i do osam kilograma. Za ljubitelje dugodlakih mačaka osim Maine Coona, bit će zanimljive Perzijske mačke te pasmina. Također će biti prikazane i dvije izuzetno rijetke pasmine,, bezdlaka mačka, i Britanska dugodlaka mačka, od kojih je svaka atraktivna na svoj način.Cijena ulaznice za odrasle iznosi, dok će djeca, umirovljenici i invalidi trebati izdvojiti upola manje. Ulazak će biti omogućen uz obavezno predočenje. Djeca do 12 godina starosti na izložbu ulaze bez ograničenja.Portal Osijek031 darujeza izložbu mačaka. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici